Gilbert Gómez nombrado como coach de los Mets de Nueva York para 2026

Gilbert Gómez, el joven dirigente de los Tigres del Licey, formará parte del cuerpo de coaching de los Mets de Nueva York a partir de la próxima temporada de Grandes Ligas.

El equipo anunció que Gómez será el coach de primera y de outfield del equipo, formando parte del cuerpo de entrenadores del manager Carlos Mendoza.

Gómez era el manager de Brooklyn Cyclones, filial de los Mets en Clase A avanzada, conjunto al que condujo este año a obtener la corona de la South Atlantic League por primera vez desde que pertenecen a esta liga y por tercera ocasión en la historia de la franquicia.

Fue una campaña exitosa para Gómez, quien dirigió a los Cyclones en una de las mejores temporadas en la historia del equipo.

En el 2025 fue nombrado como manager para el “Breakout Game” durante la pretemporada del béisbol de las Grandes Ligas, enfrentando a su homólogo y asistente en el Licey, Héctor Borg.

Además, Gómez está en su quinta campaña con los Tigres, con quienes ha desempeñado roles desde coach de control de calidad, hasta convertirse en el capataz y conducir a los Tigres al campeonato en la temporada 2023-24 y dos series finales consecutivas.