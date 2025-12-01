Gran slam de Valdez en el 9no guía Estrellas ante los Leones

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Emmanuel Valdez conectó un dramático cuadrangular con las bases llenas en la novena entrada para que las Estrellas Orientales vinieran desde atrás ára vencer 6-5 a los Leoners del Escogido, en partido correspondiente al Torneo de Béisbol Invernal, en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

El batazo de Valdez se produjo en la alta del noveno con el partido por debajo en el marcador a favor de los Leones 5-2 ante el relevista Jimmy Paredes, quien antes había sustituido a Phillips Valdez.

El panameño Andy Otero lanzó cinco sólidas entradas y en el que apenas permitió un hit y ponchó a cuatro.

Con la victoria, las Estrellas, que registran marca de 15-18 y racha de dos triunfos, ganaron la serie de tres partidos corridos que sostuvieron ante los escarlatas 2-1. Asimismo, le valió para posicionarse en el tercer lugar de la tabla de posiciones del torneo.

La victoria se la acreditó Enoli Paredes (1-0), el revés para Jimmy Cordero (1-1), mientras que el salvamento recayó en Patrick Weigel (2).

Los Leones atacaron temprano el pitcheo abridor de las Estrellas con cuatro carreras en el cierre de la primera entrada. En el segundo episodio. En la parte alta de la sexta entrada, las Estrellas marcaron su primera carrera y en el noveno marcaron cinco vueltas para ganar sensacionalmente el partido en el Estadio Quisqueya.