Hebbert recuerda ponches dio a Soto, Rodríguez y Devers

JUPITER, FL-

El Duque Hebbert está llorando en su habitación. Llora porque acaba de leer su nombre en el roster de Nicaragua para el Clásico Mundial de Béisbol, llora porque hace tres años estar en ese evento le cambió la vida, llora porque los recuerdos invaden su mente y le traen su momento de mayor felicidad: cuando ponchó a Juan Soto, Julio Rodríguez y Rafael Devers para un score de ponches.

Llora porque como él dice: “es el significado de que todo es posible en la vida”.

"No soy el mesías, pero un fan me dijo que les doy el béisbol a veces puede ser misterioso e impredecible. Un lanzador amateur fue capaz de sortear a Soto con tres lanzamientos, a Rodríguez con cinco y a Devers con siete.

Y en ese instante convenció a Luis Molina, scout de Detroit Tigers para ofrecerle una firma en el béisbol organizado.

Ha pasado el tiempo y la imagen sigue viva en Hebbert, quien actualmente tiene 24 años y está en Doble A con Detroit.

“Siempre veo el video de los ponches cuando me siento ‘down’, veo los videos y me animo y me hace reír. Eso fue lo que Dios tenía preparado para mí”, comenta.

“Ponchar a esos tres grandes bateadores no es fácil y si ves la carrera de Juan Soto es todavía más difícil poncharlo solo con tres pitcheos”, dijo.