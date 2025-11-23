Hit decisivo de Sandber Pimentel lleva a los Toros a superar 5-4 al Escogido

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Sandber Pimentel conectó un doble impulsador en el cierre del octavo para remolcar la carrera que resultó la de la victoria en un triunfo cinco carreras por cuatro de los Toros del Este sobre los Leones del Escogido, la noche de este sábado en el Estadio Francisco Micheli.

Para los Toros es su tercera victoria en forma corrida, después de ganar su doble juego en la jornada del sábado ante los Tigres del Licey.

Los Toros ganaban 4-2 y los capitalinos empataron en la alta del octavo.

En el cierre del inning y con un outPimentel pegó doble al jardín izquierdo para remolcar a Yairo Muñoz y definir la victoria 5-4.

El triunfo acerca a los romanenses (13-11), segundos en la tabla, a seis juegos y medio del primer lugar que poseen las Águilas Cibaeñas que cayeron esta noche 2-0 frente a los Gigantes del Cibao. Además se alejan a dos y medios del Escogido que están en el tercer lugar.

Los Leones se fueron delante con una en el segundo.

Luego, los Toros armaron un ataque de tres carreras para pasar a liderar 3-1.

Bryan De La Cruz abrió la ofensiva con un sencillo al central, seguido por un doble de Félix Reyes. Eloy Jiménez conectó otro imparable al centro y trajo la del empate, dejando hombres en las esquinas.

Yairo Muñoz llevó la de la ventaja con un rodado a primera y movió a Jiménez hasta segunda, quién robó tercer y anotó por un error en tiro del lanzador Lael Lockhart, y los Toros se fueron delante 3-1.

En el sexto, Yamaico Navarro recibió cuatro malas seguidas y Jasson Domínguez anotó para descontar por la mínima 3-2.

En el cierre del séptimo un pasbol del receptor Chadwick Trump permitió anotar a Rafael Lantigua para el 4-2.