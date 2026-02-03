¡Imbatibles! Leones siguen invictos en México

Publicado por JOSÉ CÁCERES Creado: Actualizado:

La República Dominicana, con los Leones del Escogido, no ceden y sigue invictos en la Serie del Caribe que se realiza en Guadalajara, México.

El equipo criollo logró su segunda victoria consecutiva al vencer ayer 5-3 a los Cangrejeros de Santurce, de Puerto Rico, en el primer juego en el Estadio Panamericano en la segunda jornada de la 68ava Serie del Caribe 2026.

La tropa dominicana este martes estará libre en el calendario de competencia de la Serie del Caribe. Regresará el miércoles a las cuatro de la tarde (hora dominicana) cuando se enfrente a Panamá.

El conjunto criollo está inmaculado con (2-0), ya que el pasado domingo derrotó 5-4 a los Charros de Jalisco de México en el juego inaugural. De su lado, es la segunda derrota seguida que sufre el combinado de Puerto Rico.

El encuentro lo ganó el zurdo Enny Romero, quien laboró en cinco entradas, no permitió carreras, le dieron tres hits, otorgó un boleto gratis y ponchó a tres rivales. Jimmy Cordero trabajó en el noveno y se acreditó su segundo juego salvado.

Al triunfo de República Dominicana



El ataque ofensivo de los dominicanos los lideraron Cristian Adames que bateó de 3-2 con dos remolcadas y Junior Lake de 3-2 con una empujada. Cargó con el fracaso D. Thompson, quien fue castigado duramente por la bateria dominicana en el mismo primer episodio cuando le fabricaron tres carreras.