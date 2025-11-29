¡Imparables! Tigres vencen a las Aguilas

Publicado por Jeffrey Nolasco Creado: Actualizado:

Mel Rojas Jr. disparó par de imparables remolcadores de tres vueltas y David Hensley agregó dos sencillos productores de dos anotaciones en la victoria anoche de los Tigres del Licey 10-5 sobre las Aguilas Cibaeñas, en la continuación del Torneo de Béisbol Invernal, dedicado a don Juan Marichal, en el estadio Quisqueya.

Para los bengaleses fue su victoria número 500 de por vida ante los cibaeños en la pelota invernal dominicana para poner su récord en 13-16, y de paso a escalar a la tercera posición igualado con los Leones del Escogido con idéntica foja. Fue el cuarto triunfo al hilo de los Tigres y su segundo seguido ante las Aguilas que ven poner su marca en 22-6. La victoria correspondió para Anderson Severino y perdió Abdiel Mendoza (0-1).

Por las Aguilas, José Rodríguez disparó doble y sencillo; Ezequiel Durán y Leody Taveras ligaron dos inatrapables cada uno.

Por los Tigres, Rojas Jr. y Hensley lideraron la ofensiva azul con sus cinco empujadas; Gustavo Núñez jonrón y sencillo; Cal Stevenson y Cristhian Adames pegaron dos hits.