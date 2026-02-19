Japón campeón primer Clásico Mundial de Béisbol

Publicado por Jeffrey Nolasco Creado: Actualizado:

El año 2006 marcó un precedente en la historia del Béisbol de las Grandes Ligas: la celebración del primer Clásico Mundial de Béisbol.

El estadio PETCO Park, de la ciudad de San Diego, sirvió de escenario para el partido final, donde Japón, un país enloquecido por el béisbol, venció 10-6 a Cuba, consolidándose en el primer país en alcanzar el título de campeón en el certamen.

Los japoneses se apoyaron en ese partido decisivo en el brazo de Daisuke Matsuzaka, quien permitió apenas una carrera en cuatro entradas, y en Ichiro Suzuki, quien fue la figura central, no solo con su defensa y velocidad, sino aportando imparables clave durante todo el torneo. Tras su gran labor monticular, Matsuzaka fue electo Jugador Más Valioso de ese primer clásico.

También contaron con las ofensivas de Tsuyoshi Nishioka, Nobuhiko Matsunaka, Hitoshi Tamura, Michihiro Ogasawar, Toshiaki Imae y Kosuke Fukudome.

Daisuke Matsuzaka fue electo JMV en el clásico.

Cabe destacar que la tropa campeona se caracterizó por toques de bola, robos de base y un juego compacto diseñado para mover corredores, más que depender únicamente de los jonrones.

Los jugadores celebraron su corona tirando al aire al manager Sadaharu Oh, líder mundial de jonrones con 868 vuelacercas en su carrera, mientras miles de aficionados gritaban celebraban bajo una lluvia de confeti al grito de "¡Nippon!".

RD presentó un “trabuco” en el clásico 2006

En el 2006, el fenecido dirigente Héctor-Tito- Pereyra, presidente de la Federación Dominicana de Béisbol (FEDOBE), designó a Stanley Javier como gerente general y a Manny Acta como mánager.

El país presentó un "trabuco” de equipo, compuesto por jugadores de la clase de Albert Pujols, David Ortiz, Adrián Baltré, Miguel Tejada, Moisés Alou, Alfonso Soriano, José Reyes, Luis Polonia, y Plácido Polanco. Además de una rotación conformada por Bartolo Colón, ganador Cy Young (LA), Francisco Liriano, Dámaso Marte y Fernando Rodney.

Los dominicanos lograron el primer puesto en el grupo D para avanzar a la segunda ronda, y luego a la semifinal. Pero vieron desvanecer su sueño de llegar a la final al caer 3-1 ante Cuba.