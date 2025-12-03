Johan Rojas: ¿Qué dijo sobre los árbitros de LIDOM y por qué generó controversia?

Publicado por Gabriel Alberto Hernández Tiburcio Creado: Actualizado:

El jardinero de los Gigantes del Cibao, Johan Rojas, explotó contra los árbitros (umpires) de la Liga de Béisbol Profesional Dominicano (LIDOM) tras la derrota 5-4 del equipo cibaeño ante los Tigres del Licey.

"Si la LIDOM no hace algo con los árbitros y los árbitros que revisan las jugadas, siempre el Licey estará ganando en todo porque estos árbitros todo lo ponen a favor del Licey", exclamó en sus redes sociales.

Rojas alega que, supuestamente, los árbitros están arbitrando los partidos en favor de los Tigres y le exigió a la liga que investigue dicha situación para que no se le haga favoritismo al equipo azul.

"El que va a jugar en contra del Licey tiene que ganarle al Licey, a los 4 árbitros y a los 2 árbitros más que están en revisión", declaró.

La jugada en cuestión fue en la novena entrada, cuando Mel Rojas Jr., de los Tigres, fue inicialmente cantado out en el home plate. Sin embargo, tras una revisión solicitada por el dirigente azul Gilbert Gómez, la decisión fue cambiada a safe por obstrucción del receptor, dándole una carrera crucial al Licey.

La crítica de Rojas ha despertado varias discusiones sobre el arbitraje de la pelota invernal.

Hasta el momento, ni la LIDOM ni los Gigantes han realizado un comunicado al respecto.