Juan Soto se lesiona en primer inning contra Gigantes: Mets logran la victoria

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El jardinero izquierdo de los Mets, el dominicano Juan Soto, salió del juego la noche del viernes contra los Gigantes en el Oracle Park después de la parte alta del primer inning debido a rigidez en la pantorrilla derecha y fue reemplazado por Tyrone Taylor.

Soto conectó un sencillo como parte de un ataque de dos carreras que impulsó a Nueva York a su mejor actuación ofensiva desde el Día Inaugural y a una victoria por 10-3. Tyrone Taylor tomó su lugar en el jardín izquierdo en la parte baja del primer inning.

Soto tiene programada una resonancia magnética para el sábado.

Soto se lesionó mientras corría de primera a tercera tras un hit de Bo Bichette. Fue puesto out en una jugada de doble play de home a primera luego de un batazo de Brett Baty.

El dominicano suma 11 hits en 31 turnos al bate esta temporada, incluyendo un jonrón.

Soto y los Mets esperan que esta lesión sea similar a una rigidez en la pantorrilla izquierda que lo sacó de un juego en 2022 cuando jugaba para los Nacionales. Regresó a la alineación al día siguiente. Soto no ha sido colocado en la lista de lesionados por una lesión en la pierna en su carrera en Grandes Ligas.

La salida de Soto no fue la única historia importante en una noche en la que los Mets rompieron una racha de tres derrotas consecutivas.

Una alineación que venía en baja finalmente encontró el carrusel ofensivo que había buscado desde la victoria de 11-7 en el Día Inaugural. Los Mets anotaron 14 carreras en sus siguientes seis juegos y apenas sumaron tres durante la racha de derrotas.

Francisco Álvarez conectó sus dos primeros jonrones de la temporada, ambos solitarios, y estuvo cerca de un tercero con un batazo al jardín central que fue capturado. El primero formó parte de un ataque de cinco carreras en cuatro innings contra el derecho de los Gigantes Tyler Mahle.

Marcus Semien conectó un jonrón de dos carreras en el cuarto inning después de aportar un oportuno hit de dos outs con corredores en posición de anotar en el primero, el cuarto del equipo en 33 oportunidades de ese tipo esta temporada.

Semien y Bo Bichette conectaron tres hits cada uno dentro de los 15 imparables, la mayor cantidad en la temporada para los Mets.

Eso fue más que suficiente respaldo para el abridor Nolan McLean. Llevó un juego perfecto hasta el sexto inning, perdiéndolo con una base por bolas a Harrison Bader y luego el no-hitter con un doble productor de Willy Adames. Ese fue el único hit que permitió en 5.1 innings.