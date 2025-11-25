Publicado por AP Creado: Actualizado:

Shohei Ohtani planea jugar para Japón en el Clásico Mundial de Béisbol del próximo año, anunció la estrella de los Dodgers de Los Ángeles en redes sociales el lunes por la noche.

Ohtani ayudó a Japón a ganar el Clásico Mundial de Béisbol 2023, ponchando a su entonces compañero de equipo en los Angelinos de Los Ángeles, Mike Trout, para el último out del partido por el campeonato contra Estados Unidos. Fue nombrado Jugador Más Valioso (MVP) del torneo.

Ohtani ganó su cuarto premio MVP este mes, poco después de ayudar a los Dodgers a ganar su segundo título consecutivo de la Serie Mundial. Regresó al montículo esta temporada después de no lanzar en 2024 mientras se recuperaba de una cirugía Tommy John.

En la postemporada, tuvo posiblemente el mejor juego en la historia de las Grandes Ligas, ponchando a 10 bateadores y conectando tres jonrones, y los Dodgers completaron una barrida de cuatro juegos en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional sobre Milwaukee.

Ohtani no especificó en su publicación si planea lanzar para Japón en el Clásico Mundial de Béisbol, que comienza el 5 de marzo.