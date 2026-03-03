Kelvin recibió equipo dominicano en el aeropuerto; jugadores entrenaron

Publicado por Primitivo Cadete Creado: Actualizado:

Una explosión de alegría y dominicanidad se vivió la tarde de ayer, cuando el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, recibió al equipo que representará a la República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Al llegar al hotel, los peloteros dominicanos encontraron la orquesta del reconocido merenguero típico El Prodigio, la cual llenó la sala de sabor dominicano.

También fueron recibidos por el Ballet Folclórico del Ministerio de Turismo, que aportó el colorido y la tradición cultural a la bienvenida.

Cruz saludó a los jugadores y les deseó el mejor de los resultados. “Hemos querido realizar este recibimiento para decirle a nuestras estrellas que estamos orgullosos del equipo que tenemos y que su país los respalda”, expresó.

La llegada alteró el orden habitual del hotel, cuyos huéspedes y colaboradores se unieron a la fiesta y no perdieron tiempo para tomarse fotos y compartir con los estelares.