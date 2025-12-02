Leones anuncian cambios en equipo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El puertorriqueño Alex Cintrón no continuará como dirigente de los campeones nacionales y del Caribe, Leones del Escogido, según informó la gerencia de Operaciones de Béisbol del equipo escarlata.

En lugar de Cintrón, cuyo récord al frente de los melenudos fue de 13 ganados y 18 perdidos, el coach de banca Ramón Santiago asumirá de forma interina la dirigencia del club.

Asimismo, el equipo de la capital también anunció que Wellington Cepeda fue desligado de sus funciones como instructor de lanzadores. Su sustituto será Hatuey Mendoza, quien hasta ayer fungía como asistente del pitching coach.

“Hemos concluido con el mayor respeto nuestra relación laboral con Cintrón y Cepeda. Agradecemos infinitamente sus esfuerzos y su profesionalismo durante su tiempo con nosotros”, declaró el gerente general Carlos Peña.

“La razón detrás de este cambio es el deseo de darle al equipo un nuevo enfoque y una nueva voz de liderazgo. Hemos nombrado como mánager interino a Santiago, quien cuenta con vasta experiencia tanto como jugador de Lidom como en las Grandes Ligas, no solamente en el terreno, sino también como instructor. Mendoza asumirá la cabeza del pitcheo y creemos mucho en los aportes”, siguió diciendo. Santiago, de 46 años, tuvo experiencia como mánager este verano en Yucatán.