Leones blanquean 6-0 a las Aguilas

Santiago. Los Leones del Escogido le brindaron anoche la primera victoria al nuevo dirigente Ramón Santiago, al propinarle una blanqueada seis vueltas por cero a las Aguilas del Cibao, en choque celebrado en el Estadio Cibao de aquí.

Héctor Rodríguez fue el mejor por los Leones al batear de 5-4 con dos vueltas producidas. Tromp de 4-1 con dos remolcadas fruto de un jonrón con uno a bordo.Travis Lakins (2-0) se llevó la victoria del partido, mientras que perdió Drew Parrish.(1-1)Con su victoria, ahora los Leones pusieron su récord en 14 triunfos y 18 derrotas, mientras que las punteras Aguilas del Cibao ponen ahora su marca en 23 triunfos y ocho fracasos.