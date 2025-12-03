Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Rodríguez bateó de 5-4

Leones blanquean 6-0 a las Aguilas

Héctor Rodríguez encabezó el bateo escarlata

Santiago. Los Leones del Escogido le brindaron anoche la primera victoria al nuevo dirigente Ramón Santiago, al propinarle una blanqueada seis vueltas por cero a las Aguilas del Cibao, en choque celebrado en el Estadio Cibao de aquí.

Héctor Rodríguez fue el mejor por los Leones al batear de 5-4 con dos vueltas producidas. Tromp de 4-1 con dos remolcadas fruto de un jonrón con uno a bordo.Travis Lakins (2-0) se llevó la victoria del partido, mientras que perdió Drew Parrish.(1-1)Con su victoria, ahora los Leones pusieron su récord en 14 triunfos y 18 derrotas, mientras que las punteras Aguilas del Cibao ponen ahora su marca en 23 triunfos y ocho fracasos.

