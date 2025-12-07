Pedro Severino convierte la crisis en victoria para Leones del Escogido ante las Águilas

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Un jonrón de tres carreras de Pedro Severino en la octava entrada coronó una espectacular remontada y dio a los Leones del Escogido una victoria 9-8 sobre las Águilas Cibaeñas este sábado por la tarde-noche, en la continuación del torneo de béisbol otoño-invernal 2025-26.

Severino, quien salió desde la banca, encontró una recta de Richard Rodríguez y depositó la pelota sobre la verja del jardín izquierdo, un batazo medido en 368 pies con velocidad de salida de 101.2 mph, que igualó la pizarra 8-8 y encendió la reacción escarlata.

“Salí listo para buscar la recta y fue lo que encontré. No estaba buscando el jonrón; simplemente pasó”, declaró el receptor después del partido.

Añadió que el relevista había trabajado con rompientes a los bateadores anteriores y pensó que, viniendo frío desde la banca, buscaría el primer lanzamiento.

Los Leones perdían 8-4 al iniciar la octava, pero lograron un rally de cuatro vueltas para empatar el encuentro y luego completaron la remontada en la novena para asegurar su victoria número 15 (15-21).

Las Águilas, que dominan la serie particular 4-1, colocan su marca en 25-10. Ambos equipos volverán a enfrentarse los días 11, 12, 16 (doble juego) y 17 de diciembre.

El colombiano Luis Patiño (4.50) en las primeras dos entradas, le dieron tres hits y una carrera limpia ante nueve bateadores.

Buch Smith (P,0-1) no pudo sacar ni un out en la novena entrada ante tres bateadores, con dos hits, una carrera limpia y un boleto.

Domingo Acevedo (16.20) sacó un out en la primera entrada ante tres bateadores enfrentados, con un hit, base por bolas y un ponche.

El estadounidense Stephen Nogosek (G,1-0) en la novena entrada les tiró a tres bateadores sin libertades.