Leones del Escogido anuncian al abridor Travis Lakins

El derecho Travis Lakins reforzará la rotación abridora de los campeones nacionales y del Caribe, Leones del Escogido, según informó la gerencia de Operaciones de Béisbol de los escarlatas que encabeza el gerente general Carlos Peña.

Lakins, de 31 años, lanzó en la temporada 2024-25 con los Criollos de Caguas en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente de Puerto Rico, con rendimiento de 3-2, 2.10 de promedio de carreras limpias, 1.07 de WHIP y 34 ponches en 34.1 entradas.

Este verano vio acción por primera vez en la Liga Mexicana de Béisbol con los Algodoneros de Unión Laguna, donde tuvo registro de 9-3 y ponchó a 75 en 95.1 episodios, en una actuación que incluyó una blanqueada y 4.72 de efectividad.

Su trayectoria incluye el béisbol de las Grandes Ligas, ya que trabajó con los Medias Rojas de Boston y los Orioles de Baltimore entre el 2019 y el 2022. En un total de 68 presentaciones acumuló 87.1 innings, con 4.84 de efectividad y 75 ponches.

El repertorio de Lakins incluye bola rápida de cuatro costuras (93 millas por hora), slider (84 mph), cambio de velocidad (85 mph), curva (81 mph) y bola rápida de dos costuras (92 mph).

En la nómina de refuerzos de los Leones, Lakins sustituirá al infielder panameño Jonathan Araúz, a quien se le terminó su tiempo de contrato con los 17 veces campeones nacionales.