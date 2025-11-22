¡Leones y GC dividen! Gigantes se vengaron en segundo juego

Publicado por JOSÉ CÁCERES Creado: Actualizado:

El lanzador debutante Travis Lakins, de los Leones del Escogido, tiró primores en cinco entradas para guiar ayer a su equipo a un triunfo cuatro vueltas por una a los Gigantes del Cibao, en el primer choque de una doble jornada que se celebró en el EstadioQuisqueya, evento que está dedicado al inmortal de Cooperstown, Juan Marichal.

Lakins (1-0) logró ponchar a cinco rivales, dio solo una transferencia. En su actuación le conectaron solamente dos hits. Es la tercera victoria al hilo que consiguen los Leones.

Su labor monticular fue apoyada por los relevistas Rolddy Muñoz, Jacob Barnes, Fernando Abad y Jimmy Cordero, quienes se combinaron para limitar a solo un hit los bates francomacorisanos. Cordero (4) obtuvo el salvamento al retirar consecutivamente y sin permitir libertades a los tres hombres que enfrentó. Emilio Vargas (0-3) fue el pitcher que cargó con el revés al permitir tres vueltas en cuatro episodios.

Las carreras

El equipo de los Gigantes del Cibao fabricó su única carrera en la primera entrada, gracias a un doblete por parte de Johan Rojas, quien se estafó la antesala y anotó con rodado de Deyvison De los Santos al campocorto.

Los rojos igualaron el partido en el tercer innings, en el que José Marmolejos pegó doble al prado derecho, se movió a tercera con indiscutible de Chadwick Trump al izquierdo y pisó la registradora con elevado de sacrificio de Jason Domínguez a la misma zona.

Los dueños de casa se fueron delante en el cuarto, cuando abrieron con sencillos consecutivos de Héctor Rodríguez, al bosque derecho, y de Jorge Mateo, al lanzador, para que luego ambos alcanzaran el plato con doble de Gio Urshela al jardín izquierdo.

Un jonrón solitario de Franchy Cordero por el en el sexto contra Hansel Robles sumó la cuarta de los locales. El estacazo recorrió 425 pies de distancia a 107.9 millas por hora.

Con el triunfo, el Escogido subió al segundo puesto de la tabla de posiciones con su tercera victoria en línea que coloca su marca de 11-12, a la espera de lo que pueda suceder en el resto de la jornada. Los del Cibao siguen en el sótano con 8-13.