Leones reciben a GC en reinicio pelota invernal

Con tres partidos, incluyendo un doble juego, continuará hoy el torneo de beisbol invernal, dedicado a Juan Marichal.

Los Leones del Escogido recibirán a los Gigantes del Cibao a partir de las cuatro de la tarde donde jugarán un doble juego.

El segundo encuentro será tras concluir el primero.

También se celebrará otro doble juego en el Estadio Cibao, a partir de las cuatro de la tarde, entre los combinados de las Estrellas Orientales y las Aguilas del Cibao.

Mientras que los Tigres del Licey viajarán a la Romana para medirse a los Toros del Este en el Francisco Michelli, a partir de las 7:30 de la noche.

Reacción de Erick González tras triunfo ante Licey

El torpedero de los Leones del Escogido, Erick González, quien decidió el partido ante los Tigres del Licey dijo que fue a buscar un buen lanzamiento.

“Yo fui a coger un buen turno. En realidad fui pensando en ser un out difícil, tratar de que el tipo cogiera lucha conmigo. No fui a buscar un hit”, relata el campocorto de los campeones nacionales y del Caribe.

El relevista de los azules abre con un slider en la parte baja de la zona de strike y nivela el conteo con el mismo lanzamiento fuera de la zona. En el tercer pitcheo, Medina cambió la dosis a un sinker cerca de la anatomía de González con el que conectó foul, al igual que en el siguiente envío: otro slider, pero fuera de la zona de strike.

“Traté de coger un turno para que el equipo contrario se diera cuenta de que se equivocó”, explica González.

Y esa equivocación se manifestó en el quinto lanzamiento, en forma de otro slider justo donde fue cantado el primero de ese turno, pero ahora “El Mago” no lo dejó pasar y envió la pelota al jardín central para que la del gane entrara al plato de cabeza en las piernas de Jiménez.