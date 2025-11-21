Béisbol Invernal
Leones reciben a GC en reinicio pelota invernal
Las Aguilas del Cibao y las Estrellas Orientales jugarán un doble juego a partir de las 4:00 de la tarde y los Tigres del Licey viajarán a la Romana para medirse a los Toros del Este
Con tres partidos, incluyendo un doble juego, continuará hoy el torneo de beisbol invernal, dedicado a Juan Marichal.
Los Leones del Escogido recibirán a los Gigantes del Cibao a partir de las cuatro de la tarde donde jugarán un doble juego.
El segundo encuentro será tras concluir el primero.
También se celebrará otro doble juego en el Estadio Cibao, a partir de las cuatro de la tarde, entre los combinados de las Estrellas Orientales y las Aguilas del Cibao.
Mientras que los Tigres del Licey viajarán a la Romana para medirse a los Toros del Este en el Francisco Michelli, a partir de las 7:30 de la noche.
Reacción de Erick González tras triunfo ante Licey
El torpedero de los Leones del Escogido, Erick González, quien decidió el partido ante los Tigres del Licey dijo que fue a buscar un buen lanzamiento.
Béisbol
Con rally de 4 vueltas en el 8vo, Gigantes ganaron
Tony Reyes
“Yo fui a coger un buen turno. En realidad fui pensando en ser un out difícil, tratar de que el tipo cogiera lucha conmigo. No fui a buscar un hit”, relata el campocorto de los campeones nacionales y del Caribe.
El relevista de los azules abre con un slider en la parte baja de la zona de strike y nivela el conteo con el mismo lanzamiento fuera de la zona. En el tercer pitcheo, Medina cambió la dosis a un sinker cerca de la anatomía de González con el que conectó foul, al igual que en el siguiente envío: otro slider, pero fuera de la zona de strike.
“Traté de coger un turno para que el equipo contrario se diera cuenta de que se equivocó”, explica González.
Y esa equivocación se manifestó en el quinto lanzamiento, en forma de otro slider justo donde fue cantado el primero de ese turno, pero ahora “El Mago” no lo dejó pasar y envió la pelota al jardín central para que la del gane entrara al plato de cabeza en las piernas de Jiménez.