¡Indetenibles!
Leones vencen a Las Águilas y se consolidan en el primero
El abridor Conner Greene lanzó seis entradas de apenas dos hits para liderar al equipo rojo a su sexta victoria del Round Robin.
Después de sufrir en la jornada anterior su primera derrota, los Leones del Escogido retomaron el camino de la victoria que emprendieron desde el inicio del Todos contra Todos y ayer vencieron por 5-2 a las Águilas Cibaeñas, en el Estadio Cibao de Santiago.
Los Leones, con el triunfo, colocaron su récord en 6-1 y se consolidan en la primera posición del Round Robin del torneo de béisbol invernal, mientras que las Águilas, que el sábado le quitaron el invicto a los melenudos, quedaron con marca de 3-4. El partido estuvo marcado por la tensión, polémica y una alta carga emocional.
La victoria del equipo se la adjudicó el abridor Conner Greene (1-0), quien lanzó seis entradas de apenas dos hits, una carrera, tres bases por bolas y dos ponches.
La derrota recayó sobre Abdiel Mendoza (0-1) y el salvamento fue acreditado a Stephen Nogosek (1).