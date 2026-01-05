Leones vencen a Las Águilas y se consolidan en el primero

Publicado por Primitivo Cadete Creado: Actualizado:

Después de sufrir en la jornada anterior su primera derrota, los Leones del Escogido retomaron el camino de la victoria que emprendieron desde el inicio del Todos contra Todos y ayer vencieron por 5-2 a las Águilas Cibaeñas, en el Estadio Cibao de Santiago.

Los Leones, con el triunfo, colocaron su récord en 6-1 y se consolidan en la primera posición del Round Robin del torneo de béisbol invernal, mientras que las Águilas, que el sábado le quitaron el invicto a los melenudos, quedaron con marca de 3-4. El partido estuvo marcado por la tensión, polémica y una alta carga emocional.

La victoria del equipo se la adjudicó el abridor Conner Greene (1-0), quien lanzó seis entradas de apenas dos hits, una carrera, tres bases por bolas y dos ponches.

La derrota recayó sobre Abdiel Mendoza (0-1) y el salvamento fue acreditado a Stephen Nogosek (1).