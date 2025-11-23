Raimel Tapia brilla con 5 hits y lidera triunfo de las Estrellas sobre el Licey

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Raimel Tapia se convirtió en el onceavo jugador en la historia de las Estrellas Orientales —y el más reciente en toda la Liga Dominicana de Béisbol— en conectar cinco hits en un partido, durante la victoria 7-3 de su equipo sobre los Tigres del Licey este sábado, en la continuación del torneo dedicado a Juan Marichal y en opción a la Copa Banreservas.

Tapia, de 31 años y nativo de San Pedro de Macorís, bateó de 5-5 con una anotada, un doble y una remolcada, castigando a cuatro lanzadores diferentes para ser el primer batedor de los Orientales en hacerlo desde el invierno de 1986.

Sus dos primeros imparables llegaron ante Cameron Gann, en el primero y tercer episodio, ante una recta de cuatro costuras y una curva. En el quinto conectó doble al jardín derecho frente a Ryan Watson; luego disparó hit ante un cutter de Luis Frías en el séptimo y completó la histórica jornada contra el cambio de Wander Suero.

El último jugador en lograr un 5-5 en la liga había sido Julio Carreras, de los Gigantes del Cibao, el 28 de noviembre de 2023, curiosamente ante las Estrellas Orientales.

En tanto, el primero en hacerlo por las Estrellas fue Papito Mateo, el 11 de junio de 1954 frente al Licey en el Estadio de La Normal de Santo Domingo, según el Libro de Récords de Félix García Estrella. Luis Polonia (Águilas, 24 de noviembre de 2001) y Ramón Nivar (Escogido, 30 de noviembre de 2003), ambos contra el Licey, en Santiago y Santo Domingo, respectivamente tiene el récord de Lidom con seis hits.

Con la victoria, las Estrellas frenan una racha negativa de cuatro derrotas y consiguen su quinta victoria como visitantes, además de tomar ventaja 3-2 en la serie particular frente a los Tigres.

Oscar de la Cruz lanzó 3.1 entradas por las Estrellas, permitió cinco hits, tres carreras (una limpia) y ponchó a cuatro rivales.

La victoria fue para Jhan Mariñez (1-1), quien retiró la séptima entrada con dos ponches.