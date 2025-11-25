Licey corta racha negativa al vencer 6 por 3 a los Toros

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

TOROS 3 LICEY 6

Luis Campusano y Mel Rojas Jr. pegaron sencillos remolcadores en la baja del séptimo episodio para coronar un racimo de cuatro vueltas en la victoria anoche de los Tigres del Licey 6-3 sobre los Toros del Este, en la continuacion del Torneo de Béisbol Invernal, en el estadio Quisquiya.

Con su triunfo, los bengaleses rompen una racha de cinco derrotas al hilo para mejorar su récord en 10-16.

De su lado, los taurinos colocan su foja en 13-13. La victoria correspondió para el relevista Misael Tamarez (2-0) al tirar el deptimo en blanco. Perdió Kelsvn Cáceres (0-1). Jean Carlos Mejía tiró el noveno para acreditarse el salvamento.

Por los Toros, Manuel Peña bateo jonrón, El dercho Radhamés Liz abrió por los azules tirando cinco entradas de dos carreras, tres hits, con un boleto y siete ponches.

Relevado por Luis Frías en el 6to y Wander Suero en el 8vo episodio.

Por los Toros, Bryan De La Cruz bateó de 4-4, incluido un jonrón y Manuel Peña con un cuadrangular. Por el Licey, David Hensley, Luis Campusano y Cristhian Adames dos hits. Mel Rojas Jr. con hit de dos empujadas y Luis Barrera con sencillo empujador.

Los Toros tomaron el control del juego en la alta del tercero frente al abridor Radhames Liz por sencillo de Bryan De La Cruz y cuadrangular de dos vueltas de Manuel Peña.

Los Tigres igualaron la pizarra 2-2 en el cierre del cuarto ante Aaron Sánchez por imparables empujadores de David Hensley y Luis Barreras que permitieron anotar a Luis Campusano y al propio Hensley.

Campusano anotó por lanzamiento desviado al plato. Bryan De La Cruz despacho jonrón en el octavo.

Los fanáticos de los Tigres del Licey saltaron de alegría y disfrutaron la victoria, ya que tenían cinco partidos perdidos en forma consecutiva