Licey logra tercer triunfo al hilo, tras vencer a Gigantes
Los azules se apoyaron en una gran labor del abridor Shaun Anderson, quien cubrió cinco entradas de un hit y siete ponches
LICEY 2 GIGANTES0
El abridor Shaun Anderson registró una salida de calidad, mientras que Cristhian Adames y Mel Rojas Jr. produjeron para que los Tigres del Licey blanquearon anoche por 2-0 a los Gigantes del Cibao en el Estadio Julián Javier de San Francisco de Macorís.
Con su tercer triunfo en forma seguida, los bengaleses ponen su récord en 12-16. De su lado, los Gigantes colocan su foja en 11-16.
El debutante Anderson, en su labor completa, regaló dos boletos y abanicó a siete para acreditarse la victoria. Perdió Shane Green (0-1), quien fue un digno rival de Anderson al lanzar cinco episodios de dos carreras, cuatro hits y ponchar a cinco. Jean Carlos Mejía tiró el noveno en blanco para anotarse el salvamento.
Por los azules también tiraron Anderson Severino en el sexto, Luis Frías (séptimo) y Dauri Moreta en el octavo.
Por los Tigres, Cal Stevenson pegó un doble, Cristhian Adames, Mel Rojas y Luis Barrera dispararon un imparable cada uno.
Por los Gigantes del Cibao, Deyvison De Los Santos y Melvin Mercedes un hit.