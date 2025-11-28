Liga de Béisbol de Verano celebra su premiación

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Vega.-La Liga de Béisbol de Verano de la República Dominicana celebró este jueves la ceremonia de premiación a los jugadores más destacados de la temporada 2025, en un acto realizado en la Casa de la Cultura de La Vega.

La actividad fue encabezada por el presidente de la liga, Juan Núñez Nepomuceno, quien resaltó el crecimiento del circuito y el compromiso mostrado por cada organización durante todo el calendario de competición.

En el torneo que ganaron los Mineros de Bonao, el galardón de Jugador Más Valioso recayó en Jomar Reyes, de los Mineros de Bonao, gracias a su impacto ofensivo y liderazgo en el terreno.

El reconocimiento al Lanzador del Año fue otorgado a Wilber Pérez, también de los Mineros, por su dominio desde el montículo. El premio de Dirigente del Año fue recibido por Evaristo Lantigua, de los Reales de Santiago, por su destacada gestión al frente del equipo. Mientras que el reconocimiento al Novato del Año fue para Jaims Martínez, de los Mineros de Bonao, por su sobresaliente debut en la liga.

La liga también premió a los líderes departamentales de la campaña, resaltando los logros estadísticos más importantes del año. Jean Carlos Henríquez, de los Reales de Santiago, encabezó los departamentos de victorias y ponches.

Wilber Pérez, de los Mineros, finalizó con la mejor efectividad del torneo con un brillante 2.27. En el plano ofensivo, Jomar Reyes lideró el promedio de bateo con .417, mientras que Reyni Reyes, de los Arroceros concluyó como líder en jonrones.