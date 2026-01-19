Tras la llegada de Kyle Tucker, ¿Qué pasará con Teoscar Hernández?

Publicado por Gabriel Alberto Hernández Tiburcio Creado: Actualizado:

El nombre de Teoscar Hernández surgió con frecuencia en rumores de traspasos durante la pretemporada, mientras los Dodgers exploraban maneras de reestructurar sus jardines. Si bien se reportó interés de equipos como los Kansas City Royals, no se ha concretado ningún acuerdo.

Según Ken Rosenthal de The Athletic, los Dodgers planean retener a Hernández para la temporada 2026 y moverlo al jardín izquierdo, despejando el jardín derecho para Tucker.

El cambio de posición no es algo desconocido para Hernández. Jugó extensamente en el jardín izquierdo al principio de su etapa con los Dodgers antes de pasar la mayor parte de la temporada 2025 en el derecho.

El mánager de los Dodgers, Dave Roberts, había respaldado públicamente la defensa de Hernández a finales de la temporada pasada, pero también reconoció que se consideraría flexibilidad posicional dependiendo de la composición del roster.

Tras su campaña de 2025, que incluyó una ligera caída en su producción, traspasar a Hernández ahora habría significado no obtener el valor total en ningún intercambio. Sigue siendo un bateador potente y sólido, pero sus estadísticas defensivas siguen siendo preocupantes.

Hernández, de 33 años, está entrando en el segundo año de un contrato que incluye dinero diferido y una opción del equipo para 2028, lo que les da a los Dodgers un incentivo para ver si puede recuperarse ofensivamente en una alineación más sólida. Su capacidad para jugar en cualquiera de las esquinas de los jardines también proporciona una valiosa profundidad.