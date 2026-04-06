Machado, Oneil y Caminero pegan cuadrangulares

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Padres8

Boston 6

BOSTON. Los Padres de San Diego ganaron un dramático juego final de la serie ante los Medias Rojas de Boston la tarde de ayer domingo, una victoria de remontada por 8-6 en un frío y lluvioso Fenway Park.

El dominicano Manny Machado puso al frente a los Padres con un jonrón de tres carreras en el quinto inning.

Después de que Boston reaccionara para empatar el juego, Jackson Merrill lo decidió en el octavo inning con un vuelacercas que tomó la delantera hacia los asientos del Monstruo Verde. Por San Diego, los dominicanos Manny Machado, de 4-2, incluido jonrón, con tres impulsadas y dos anotadas; Fernando Tatis Jr., de 3-1, un doble; Miguel Andújar, de 3-0 y Ramón Laureano, de 5-0.

Cincinnati2

Texas1

ARLINGTON, Texas, EE.UU. AP. El dominicano Elly De La Cruz conectó un sencillo que impulsó la carrera de la victoria en la octava entrada, después de anotar en la cuarta gracias a su velocidad, y los Rojos de Cincinnati vencieron 2-1 a los Rangers de Texas el domingo para barrer la serie de tres juegos del fin de semana.

De La Cruz pegó un hit hacia el jardín derecho, al lado contrario, para remolcar a Matt McLain, quien recibió base por bolas al abrir la entrada ante Robert Garcia (0-1) y se robó la segunda base.

De La Cruz anotó desde segunda en el cuarto rollo con el sencillo del venezolano Eugenio Suárez por el centro, después de conectar un sencillo y avanzar en pisa y corre tras el elevado de 358 pies de Sal Stewart, que fue out en la pista de advertencia del jardín derecho.

Tampa4

Minnesota1

MINNEAPOLIS. AP. Richie Palacios conectó un jonrón de dos carreras en una décima entrada de tres anotaciones, y los Rays de Tampa Bay vencieron el domingo 4-1 a los Mellizos de Minnesota.

El dominicano Junior Caminero también se voló la barda por Tampa Bay, que concluyó una gira inaugural de nueve juegos y 11 días con la victoria número 900 en la carrera del mánager Kevin Cash.

El jonrón de Caminero en la cuarta entrada ante Simeon Woods Richardson llegó en un lanzamiento que estaba a 1,14 pies sobre el suelo, el tercero más bajo en el que un bateador de los Rays ha conectado un jonrón desde que Statcast comenzó en 2015, detrás únicamente de Corey Dickerson (0,82 pies el 1 de octubre de 2016) y Brad Miller (1,08 pies el 11 de junio de 2016).

Piratas8

Baltimore2

PITTSBURGH. AP. Ryan O’Hearn conectó un jonrón e igualó el máximo de su carrera con cuatro carreras impulsadas, mientras los Piratas de Pittsburgh vencieron 8-2 a los Orioles de Baltimore el domingo para barrer una serie de tres juegos y extender su racha de victorias a cinco.

El dominicano Oneil Cruz puso el marcador 8-1 con un jonrón de dos carreras al jardín central en la sexta. También conectó un sencillo productor en la segunda. Por los Orioles, el dominicano Leody Taveras de 3-1.

Cleveland6

cachorros5

CLEVELAND. AP. CJ Kayfus conectó un jonrón y el venezolano Gabriel Arias pegó un sencillo productor en la octava entrada para que los Guardianes de Cleveland remontaran y vencieran 6-5 a los Cachorros de Chicago, dividiendo así este domingo una doble cartelera.

Tras ser blanqueados en el primer duelo, los Guardianes estaban a seis outs de ser barridos cuando Kayfus, quien entró como emergente en la sexta, la botó ante Jacob Webb (0-1) para poner la pizarra 4-4.

El antesalista estrella de los Guardianes, el dominicano José Ramírez, participó en su juego número 1,619, empatando con Terry Turner con la mayor cantidad en la historia del club. Por los Guardianes, el dominicano Angel Martínez de 3-0 con una anotada.

Marlins7

Yankees6

NUEVA YORK. AP. El bateador emergente Graham Pauley conectó un doble de dos carreras que puso a su equipo por delante en una octava entrada de cuatro anotaciones, y los Marlins de Miami resistieron para vencer 7-6 a los Yankees el domingo y cortar la racha de cuatro triunfos consecutivos de Nueva York.

Los Yankees entregaron una ventaja de 4-3 a su bullpen en un juego que comenzó luego de un retraso por lluvia de 3 horas y 35 minutos.

Angelinos8

Seattle7

ANAHEIM, California, EE.UU. AP. Nolan Schanuel impulsó al corredor automático Adam Frazier con un elevado de sacrificio con un out en la 11.ª entrada para darle el domingo a los Angelinos de Los Ángeles una victoria de 8-7 con walk-off sobre los Marineros de Seattle.

Mike Trout, quien conectó un doble y anotó en la tercera, salió en la octava después de ser golpeado en la mano izquierda por una recta de 94 mph de Casey Legumina.

Por los Marineros, el dominicano Julio Rodríguez de 5-1 con una anotada y una producida.

Arizona6

Bravos5

PHOENIX. AP. El dominicano Ketel Marte disparó un doble al primer lanzamiento de la décima entrada para impulsar al corredor automático, el venezolano Jorge Barrosa, y los Diamondbacks de Arizona vencieron 6-5 a los Bravos de Atlanta el domingo para dividir la serie de cuatro juegos.

Por Arizona, los dominicanos Ketel Marte, de 5-2, incluido doble, una impulsada, una remolcada; Geraldo Perdomo, de 2-0, una remolcada, salió lesionado y Carlos Santana, de 1-1.

Mets5

San Fracisco2

SAN FRANCISCO. AP. El bateador emergente venezolano Luis Torrens fue clave en la octava entrada de cuatro carreras de Nueva York al pegar un doble de dos carreras, y los Mets lograron su tercera victoria consecutiva sobre los Gigantes de San Francisco al imponerse 5-2 el domingo.

El dominicano Jorge Polanco conectó un doble ante Keaton Winn (0-1) con un out en la octava.

El dominicano Juan Soto no tuvo en acción debido a la lesión que le afecta.

Dodgers8

Nacionales6

WASHINGTON. AP. Shohei Ohtani conectó un jonrón y elevó un elevado de sacrificio para tomar la ventaja, y los Dodgers de Los Ángeles remontaron un déficit de cinco carreras para derrotar 8-6 a los Nacionales de Washington y completar una barrida en serie de tres juegos el domingo.

El dominicano Teoscar Hernández también conectó jonrón.