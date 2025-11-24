Mets adquieren a Marcus Semien en cambio con Texas por Brandon Nimmo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Los New York Mets y los Texas Rangers acordaron un intercambio que enviará al segunda base Marcus Semien a los Mets y al jardinero Brandon Nimmo a los Rangers, informaron fuentes a ESPN el domingo.

Nimmo, de 32 años, acordó renunciar a su cláusula de no intercambio, según las fuentes, lo que permite que el acuerdo se concrete, a la espera de la aprobación de MLB.

La trayectoria del bateador zurdo con los Mets comenzó cuando lo eligieron con la decimotercera selección general del draft de 2011.

Semien, tres veces All-Star, se unió a los Rangers en 2022 y ganó una Serie Mundial con ellos la temporada siguiente.

Texas comenzó la temporada baja buscando maneras de ahorrar dinero, con un recorte salarial y cuatro jugadores —Semien, el campocorto Corey Seager y los lanzadores diestros Jacob deGrom y Nathan Eovaldi— que se espera que devenguen más de 25 millones de dólares el próximo año. Si bien los Rangers asumirán un mayor pago a largo plazo por Nimmo, a quien se le deben 101,25 millones de dólares durante las próximas cinco temporadas, la suma anual es menor, ya que Semien ganará 72 millones de dólares durante las próximas tres temporadas.

Los Rangers también recibirán una compensación en efectivo como parte del acuerdo.

El canje es el primer paso en lo que se espera sea un invierno ajetreado para ambos equipos, en particular para los Mets.

Antes de esa lesión, Semien se había perdido solo seis de los 615 juegos de los Rangers desde que se unió a ellos antes de la temporada 2022. Bateó .230 con 15 jonrones, 62 carreras impulsadas y 62 carreras en 127 juegos este año, y .249 con 93 jonrones y 319 carreras impulsadas en sus cuatro temporadas en Texas.

Nimmo tiene un porcentaje de embase de .364 en su carrera, incluyendo 583 aperturas como primer bate. Ha anotado al menos 81 carreras en cada una de las últimas tres temporadas desde su mejor marca personal de 102 en 2022.