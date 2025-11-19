Los Mets cortan lazos con Montás

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Los Mets designaron para asignación al derecho dominicano Francelis “Frankie” Montás la tarde del martes, informó el equipo. Montás estaba en el último año de un contrato de dos años y US$34 millones que firmó en diciembre pasado.

Se esperaba que Montás se perdiera toda la campaña del 2026 después de someterse a una cirugía en el codo de lanzar esta temporada muerta. Hizo sólo siete aperturas con los Mets, registrando efectividad de 6.28.

Boston habría mostrado interés en Bichette

Según un informe de Rob Bradford de WEEI, los Medias Rojas están mostrando interés en el extorpedero de los Azulejos, Bo Bichette. Los Medias Rojas actualmente cuentan con Trevor Story en el campo corto, pero Bichette podría ocupar la segunda o la tercera base para Boston, con el mexicano Marcelo Mayer encargándose del otro puesto.