Los Mets sufren su 17ma derrota en 20 juegos

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Nacionales5

Mets4

NUEVA YORK .AP. CJ Abrams conectó un jonrón de dos carreras para tomar la ventaja en el octavo innings y los Nacionales de Washington vencieron ayer jueves 5-4 a los Mets, propinándole al tambaleante equipo de Nueva York su 17ma derrota en 20 juegos.

James Wood le robó un jonrón a Juan Soto con una atrapada en salto contra el muro del jardín derecho en la primera entrada y Washington dejó a los Mets con el peor récord de las Grandes Ligas, 10-21.

El porcentaje de victorias de Nueva York de .323 hasta abril es su cuarto más bajo, solo por detrás de los inicios de 1962 (3-13), 1964 (2-10) y 1981 (4-10).

Nueva York, que abrió la temporada con la nómina más alta de las Grandes Ligas —de 358,4 millones de dólares— tuvo marca de 3-6 en su estadía en casa y se dirigió a California para una gira de nueve juegos.

Tras remontar un déficit de 3-0 para tomar ventaja 4-3 con el jonrón de tres carreras del puertorriqueño MJ Meléndez en la tercera entrada ante Miles Mikolas y el doble impulsor de Mark Vientos en la sexta contra Mitchell Parker (1-0), los Mets perdieron un juego en el que estuvieron arriba por 10ma vez esta temporada.

El dominicano Luis García Jr. conectó un sencillo al primer lanzamiento de la octava entrada ante Luke Weaver (2-1).

Por los Nacionales, los dominicanos García Jr. de 4-2. Nasim Núñez de 4-1. Por los Mets, el dominicano Juan Soto de 4-2. Mark Vientos de 4-1. Ronny Mauricio de 3-0.

Astros11

Orioles5

BALTIMORE .AP. El cubano Yordan Álvarez se fue de 4-3 con su 12do jonrón y anotó tres carreras para que los Astros de Houston vencieran 11-5 a los Orioles de Baltimore para dividir la doble cartelera.

Lance McCullers Jr. (2-2) lanzó seis entradas, en las que permitió tres carreras y dos hits. Ponchó a nueve y dio cuatro bases por bolas.

Cam Smith conectó temprano un jonrón de tres carreras y el dominicano Yainer Díaz consiguió tres hits por los Astros, que terminaron con 15 para rescatar el cierre de la serie de tres juegos.

El dominicano Leody Taveras pegó un doble de dos carreras, y el mexicano Isaac Paredes se fue de 10-5 en la doble cartelera.

Por los Astros, el dominicano Yanier Díazde 5-3, con una anotada y una empujada.

Por los Orioles, el dominicano Leody Taveras de 3-1, con dos vueltas remolcadas y una anotada.

Oakland6

Reales3

WEST SACRAMENTO, California, AP. Nick Kurtz recibió una base por bolas por 19no juego consecutivo y conectó un doble de dos carreras que ayudó a los Atléticos a derrotar 6-3 a los Reales de Kansas City.

Shea Langeliers añadió tres dobles, mientras que Darell Hernaiz tuvo tres imparables y dos carreras impulsadas. Jacob Wilson sumó dos hits y anotó dos veces para ayudar a los A’s a conseguir su sexta victoria en nueve juegos.

El dominicano Luis Medina (1-1) permitió tres hits en 2 2/3 entradas sin carreras como relevista del abridor Jeffrey Springs, quien cedió dos carreras y cinco imparables antes de salir por molestias en la cadera derecha tras tres entradas y 67 lanzamientos.

Cerveceros13

Arizona1

MILWAUKEE .AP. El venezolano William Contreras se fue de 4-4 con un jonrón y cuatro carreras impulsadas y los Cerveceros de Milwaukee superaron la salida temprana de Brandon Woodruff para aplastar el jueves 13-1 a los Diamondbacks de Arizona.

Los Cerveceros ganaron dos de tres a Arizona para cerrar 3-3 una estadía en casa.

Woodruff tenía cuenta de 1-0 ante Nolan Arenado cuando tuvo que abandonar con un out en la segunda entrada.

El dos veces All-Star no superó las 86.9 mph en ninguno de sus 21 lanzamientos, y su velocidad promedio de la recta fue de 85.4 mph.

Por Arizona, los dominicanos Ketel Marte de 3-0 y Geraldo Perdomo de 3-0.

Filis 1er juego3

San Francisco2

FILADELFIA .AP. Bryson Stott conectó un triple para empatar el juego con un out en la novena entrada y anotó la carrera de la victoria gracias a un sencillo dentro del cuadro con dos outs del novato Justin Crawford, lo que permitió a los Filis de Filadelfia remontar para imponerse el jueves 3-2 a los Gigantes de San Francisco en el primer juego de una doble cartelera.

Kyle Schwarber disparó el jonrón número 350 de su carrera por los Filis (11-19), que han ganado partidos consecutivos por primera vez desde una racha de cuatro victorias del 31 de marzo al 4 de abril. Ganaron ambos encuentros bajo el mando del mánager interino Don Mattingly, quien asumió el cargo después de que Rob Thomson.

Por los Gigantes, los dominicanos Rafael Devers de 4-0. Willy Adames de 3-0. Jerar Encarnación de 3-0.

Filis 2do juego6

San Francisco5

FILADELFIA. Alec Bohm bateó elevado de sacrificio en el cierre del décimo episodio para que los Filis de Filadelfia vencieran 6-5 a los Gigantes de San Francisco para ganar la doble cartelera.

Por los Gigantes, los dominicanos Rafael Devers de 3-1 con una empujada. Willy Adames de 5-1.

Rojos6

Rockies4

CINCINNATI .AP. Nathaniel Lowe conectó un jonrón por quinta vez en seis juegos y Andrew Abbott lanzó seis sólidos innings, con lo que los Rojos de Cincinnati vencieron 6-4 a los Rockies de Colorado para llevarse dos de tres en la serie.

Cincinnati (20-11) ha tenido su mejor arranque en 31 juegos desde 2006.

Los Rojos han ganado 20 partidos antes del 1 de mayo por primera vez en la historia de la franquicia.

El primer jonrón de la temporada de Tyler Freeman puso a los Rockies arriba 2-0 en la primera entrada.

Fue su primer cuadrangular desde el 16 de agosto de 2025, contra los Diamondbacks.

Fue una apertura importante para Abbott (1-2), quien registraba una efectividad de 6.54 en sus primeras seis aperturas.

Por Cincinnati, el dominicano Elly De La Cruz de 4-1.

Mellizos7

Azulejos1

MINNESOTA. Ryan Jeffers bateó jonrón de tres vueltas y Byron Buxto conectó de 4-3, en la victoria de los Mellizos de Minnesota 7-1 sobre los Azulejos de Toronto.

Daulton Varsho produjo la única vuelta de Toronto con jonrón solitario.

Por los Azulejos, los dominicanos Vladimir Guerrero Jr. conectó de 4-1. Jesús Sánchez de 3-0.