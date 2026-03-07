México, Cuba y Australia triunfan

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Houston, Jonathan Aranda disparó un jonrón de tres carreras para romper el empate en la octava entrada y liderar la victoria de México 8-2 sobre Gran Bretaña en el Grupo B.

Alek Thomas amplió la ventaja con un sencillo de dos carreras en la novena y Joey Ortiz añadió un doble impulsor que puso el juego 8-1.

Cuba vence a Panamá

Yoán Moncada y Yoelquis Guibert despacharon jonrones ante Logan Allen y Cuba ganó su debut en el Clásico por primera vez desde 2013, imponiéndose ante Panamá.

Johan Camargo remolcó la solitaria carrera de Panamá, conectó un sencillo impulsor en la séptima contra Emmanuel Chapman

Australia se mantiene invicta con 2-0.

Australia derrotó 5-1 a la República Checa gracias a un jonrón de tres carreras de Curtis Mead, pelotero de cuadro de los Medias Blancas de Chicago, para mantenerse invicta en el Grupo C.