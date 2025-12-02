Miguel Sanó regresa hoy con las Estrellas

Publicado por Oriana Martínez Núñez Creado: Actualizado:

Miguel Sanó regresará a juego con las Estrellas hoy a (7:30 p.m.) frente a los Toros del Este, en el Estadio Tetelo Vargas, anunció Ángel Ovalles, vicepresidente de operaciones de béisbol del equipo de la enseña verde. Sanó (.353-7-19) no juega desde el 5 de noviembre, cuando salió de un partido frente a los Toros del Este, por problemas estomacales y molestias en una pierna, que luego se reportó eran producidas por un estirón muscular.

En las primeras dos semanas del campeonato, el cual comenzó el 15 de octubre, el poderoso bateador aterrorizó la liga. Fue merecedor en cada una de ellas del premio MVP de la Liga de Béisbol profesional de la República Dominica, el cual se otorga al jugador más sobresaliente de cada semana. Sanó ha actuado en 14 juegos de las Estrellas, en la defensa de la tercera base, primera base y como bateador designado, durante la jornada.