Milwaukee Brewers aseguran al jovencito Diego Frontado por US$1.6M como su pick #1

Firmó este jueves su primer contrato millonario como pick número uno (Pick #1) de los Cerveceros de Milwaukee, por 1.6 millones de dólares Diego Frontado, de 17 años, un talentoso Short Stop (SS) Clase 2025 de la HYL Baseball Academy de República Dominicana.

El acto de firma fue realizado en su natal Venezuela este 15 de enero, día de las firmas Internacionales de la MLB, luego del arduo entrenamiento en República Dominicana y en su país.

Evaluado como uno de los talentos más completos de su clase, Frontado se destaca por su defensa sólida en el campocorto, manos suaves, buen alcance lateral y brazo fuerte y preciso.

“A la ofensiva muestra un bate consistente, con poder, buena disciplina y proyección de desarrollo, perfilándose como un jugador de alto impacto a futuro”, resaltó Luis Batista, co-propietario de HYL Baseball Academy, ubicada en el municipio Guerra, en República Dominicana.

Desde la izquierda Luis Batista, Diego Frontado y Harold Diplán.

“Podemos decir que pronto, Dios mediante, veremos a una gran estrella que dejará huellas en las Ligas Mayores”, agregó.

De su lado, Harold Diplán, también co-propietario de HYL, valoró que Frontado llegó la academia de béisbol a los 12 años de edad, donde de inmediato presentó grandes habilidades para jugar en la línea central y ser un prospecto destacado, como ha demostrado ahora a sus 17 años.

“Trabajamos en su preparación sin dejar de lado sus estudios, gracias a su esfuerzo y deseos dese desarrolló rápidamente con un físico y habilidades extraordinarias que prometen mucho para este juego que tanto amamos”, expresó Diplán.