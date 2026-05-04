“Muere a los 87 años John Sterling, narrador legendario de los Yankees

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El legendario narrador John Sterling, inconfundible voz de los New York Yankees durante 36 temporadas, falleció este lunes a los 87 años, según confirmaron el equipo y la emisora WFAN.

Sterling se había sometido a una cirugía de bypass cardíaco este invierno y, tras recibir atención médica en su domicilio de Edgewater, Nueva Jersey, murió en un hospital del mismo estado.

Conocido por su característica exclamación de victoria “¡Los Yankees ganan!”, Sterling narró 5,420 juegos de temporada regular y 211 de postemporada, además de transmitir de manera consecutiva 5,060 partidos entre septiembre de 1989 y julio de 2019. Se retiró en abril de 2024, aunque regresó para narrar la postemporada de ese mismo año.

Durante su trayectoria, estuvo presente en 24 viajes de los Yankees a la postemporada, siete apariciones en la Serie Mundial y cinco títulos de campeonato, convirtiéndose en una figura inseparable de la identidad del equipo.

El club lo recordó en un comunicado: “Durante 36 años, John Sterling llenó de vida y emoción los juegos de los Yankees. Su conexión con la audiencia era mágica, y sus narraciones inconfundibles resonarán mientras sigamos vistiendo el uniforme, especialmente después de cada victoria”.

Sterling también fue célebre por sus narraciones personalizadas de jonrones, creando frases icónicas para jugadores como Bernie Williams, Derek Jeter, Alex Rodríguez, Jason Giambi y Hideki Matsui, que se convirtieron en parte de la cultura del equipo.

Nacido en Manhattan el 4 de julio de 1938, inició su carrera radiofónica en 1960 y trabajó para equipos como los Washington Bullets, los New York Islanders, los New Jersey Nets y los Atlanta Braves, antes de convertirse en la voz oficial de los Yankees en 1989.

Su estilo teatral y desinhibido lo colocó en la historia junto a otros narradores legendarios del béisbol como Mel Allen y Red Barber. En 2016, Sterling y su compañera de transmisión Suzyn Waldman fueron incluidos en el Salón de la Fama de la Radiodifusión del Estado de Nueva York.

Con su partida, los Yankees y el béisbol pierden una voz única que marcó generaciones de aficionados y jugadores.