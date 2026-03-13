¡Muerte súbita! RD vs. Corea del sur en juego de eliminación

Publicado por Hector Gomez Creado: Actualizado:

MIAMI. Corea y República Dominicana buscan avanzar esta noche a las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol en un enfrentamiento inédito, puesto que será la primera vez que un equipo dominicano se enfrente ante un equipo asiático en cualquier etapa del evento.

El estelar lanzador zurdo Cristopher Sánchez será el abridor por la República Dominicana en el decisivo partido.

En su salida anterior frente a Nicaragua no lució como se esperaba, permitiendo tres carreras limpias y seis hits en apenas 1.1 entradas lanzadas, otorgó un boleto y ponchó cuatro bateadores.

Corea

Los coreanos terminaron segundo en su grupo, con récord de dos victorias y dos derrotas (superados por Japón), logrando su pase el último día de la primera fase tras derrotar a Australia .

La ofensiva coreana descansa en los bates DE Jung Hoo Lee, el también jardinero Jahmai Jones, Hyeseong Kim, Shay Whitcomb, Do Yeong Kim, Hyun Min Ahn y Bo Gyeong Moon.

República Dominicana

La ofensiva quisqueyana es liderada por Fernando Tatis (AVG .462, 2 jonrones, 9 remolcadas), Vladimir Guerrero Jr. (AVG .500, 2 jonrones, 6 remolcadas) y Juan Soto (AVG .333, 2 jonrones, 4 remolcadas). Además de su relevo.