Pedro, Beltré y Edwin optimistas con República Dominicana

Pedro Martínez y Adrián Beltré, ambos miembros del Salón de la Fama de Cooperstown, así como Edwin Encarnación, parte del equipo técnico, se unieron ayer a los entrenamientos de la escuadra que representará a República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol.

“La integración de nuestros jugadores ha sido total. Un entusiasmo desbordante y el compromiso con la patria nos hace pensar que lo que viene es grande”, dijo Pedro Martínez.

De su lado, Adrián Beltré afirmó que se siente muy optimista por la forma en que ha sido estructurado el equipo dominicano y la forma entusiasta con que se han integrado cada uno de los jugadores.

Albert Pujols confirma lanzadores.

El dirigente Albert Pujols confirmó que los derechos Luis Severino y Bryan Bello serán los encargados de abrir los partidos de la serie que protagonizarán hoy y mañana la selección de República Dominicana y los Tigres de Detroit en el estadio Quisqueya Juan Marichal.

Afirmó, además, que los jugadores están bien enfocados en darle al país su segundo título de campeón en el Clásico Mundial de Béisbol.

“Aquí nadie está por encima de nadie, el país es uno solo y todos estamos enfocados en lo mismo, traer para nuestro país la corona”, agregó Pujols, quien dirigió ayer los entrenamientos del plantel de República Dominicana.