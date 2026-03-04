Pedro Martínez resalta entrega y armonía jugadores

Publicado por Hector Gomez Creado: Actualizado:

El inmortal del Salón de la Fama Pedro Martínez resaltó la entrega y buena vibra que existe entre los jugadores que integran el equipo dominicano que jugará en el Clásico Mundial de Béisbol.

"Es admirable cómo estos muchachos están integrados a esta causa, a pesar de sus contratos multimillonarios y todo lo que eso representa. Existe una gran unión y hermandad entre ellos, están conscientes de lo que esto representa para el país", indicó al ser entrevistado por este redactor en el primer día de práctica del equipo dominicano en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

Ante la pregunta del significado que reviste para un atleta representar su país, Pedro manifestó que "es un prestigio y un honor para cada dominicano poder representar su país, su familia, su educación y su carrera", señaló, al tiempo de destacar la importancia de dar el máximo en este evento.

"Lo más importante es que se mantengan saludables. El Clásico es un evento de pocos días, pero sus carreras pueden durar mucho tiempo. Que den el máximo esfuerzo dentro de sus condiciones y que recuerden que representan no solo a su familia, sino a todo un país y a Latinoamérica”, sostuvo la ex estrella del monticulo.

"Hay poder en aprender"

El tres veces ganador del premio Cy Young habló de la emoción que siente y la gran expectativa del proyecto denominado "Hay poder en aprender", el cual desarrollo en su natal Manoguayabo.

"Dios mediante, es muy probable que en septiembre de este mismo año se inaugure este gran proyecto educativo y deportivo. Me siento muy feliz y satisfecho con el avance de esta maravillosa obra, la cual beneficiará a una gran cantidad de niños y jóvenes, puesto que el mismo creará las condiciones para su desarrollo físico y profesional", dijo.

"Hay poder en aprender" es un megaproyecto que incluirá una escuela para 840 estudiantes, el primer politécnico deportivo del país para igual cantidad de alumnos, en San Miguel, Manoguayabo.

Esta iniciativa está concebida como una alianza público privada, en la que Martínez cedió el terreno de 40,000 metros cuadrados que compró ese 1998 y el Gobierno construye la obra física, el complejo incluirá gimnasio, pista de atletismo, estadio de béisbol, cuatro canchas para básquet y voleibol, dos de ellas techadas.

Tendrá edificios de tres niveles con talleres para impartir carreras técnicas como manualidades, informática, enfermería, medio ambiente, seguridad, un centro de capacitación tipo Infotep y un hospital rural. La parte para docencia abarca 2,470 metros cuadrados.