Peralta, Valdez y Christopher, finalistas a lanzador 2025 en Grandes Ligas

Los lanzadores Freddy Peralta, lanzador abridor de los Cerveceros de Milwaukee, Christopher Sánchez, abridor de los Phillies de Philadelphia, y Framber Valdez, el zurdo de los Astros de Houston, son los principales nominados para conquistar el galardón “Lanzador Dominicano del Año 2025 del Béisbol de Grandes Ligas”.

La premiación se celebra por vigésima sexta edición. Cuenta con el patrocinio de Banco BHD, Ecopetroleo, Cerveza Presidente y Pinturas Tropical.

Es organizada por la empresa JJ Sports. Los actos de entrega se realizan en el Restaurante Fratello del Ensanche Naco.

Peralta, Sánchez y Valdez figuran como aspirantes al premio del trofeo diseñado por Logomarca, junto a otros 3 jugadores criollos, quienes también realizaron una destacada labor en la pasada campaña de las Ligas Mayores. Entre ellos están, Brayan Bello, de los Medias Rojas de Boston, Luis Castillo de los Marineros de Seattle, y Carlos Estevez, de los Reales de Kansas City.

Entre los ganadores del premio de Lanzador del Año, quienes han recibido su trofeo en los pasados 25 años, figuran Pedro Martínez, José Mesa, Edison Volquez, Armando Benítez, Bartolo Colón, Ubaldo Jiménez, Johnny Cueto, Luis Severino, Luis Castillo, Freddy Peralta, Sandy Alcántara, Emmanuel Clase, entre otros.

Además del Lanzador del Año, la premiación “Jugador Dominicano de la Semana en las Grandes Ligas”, distingue también al “Novato del Año”, el “Jugador Más Valioso” y al “Jugador Ofensivo del Año”.

