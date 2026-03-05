Reacciones jugadores y coaches equipo dominicano

Publicado por Hector Gomez Creado: Actualizado:

La contagiosa armonía existente en el conjunto dominicano se ha puesto de manifiesto entre todos los jugadores, coaches y staff técnico que conforman el equipo.

En esa tesitura, en esta entrega compartimos algunas impresiones de los principales protagonistas del equipo criollo:

Juan Soto:

Juan Soto

“Estamos muy unidos, tenemos una gran armonía, estamos enfocados en lograr el segundo título para el país en el Clásico Mundial de Béisbol. No podemos subestimar a ningún equipo; cada juego es importante y nuestra meta es dar lo mejor de nosotros en cada faceta del juego”.

Fernando Tatis Jr.

Fernando Tatis Jr.

“Gracias a Dios, en este equipo hay una vibra muy positiva, lo cual se vio en el primer partido contra los Tigres de Detroit. Gracias al pueblo dominicano por su apoyo. Pueden estar seguro que no lo vamos a defraudar”.-

Vladimir Guerrero Jr.

Vladimir Guerrero Jr.

“Estoy súper emocionado de mi primera experiencia en un Clásico Mundial de Béisbol. Estoy feliz por que estoy representando a mi papá, quien lamentablemente nunca pudo vivir la emoción de jugar en un evento de tanta magnitud como es el Clásico Mundial”.

Albert Pujols

Albert Pujols

“Todos tenemos un mismo objetivo y estamos enfocados en lograrlo. Cada quien conoce su rol y todos somos importantes. Aquí no hay egos, pues todos sabemos que lo principal es defender los colores patrios con mucho orgullo y dignidad”.

Manny Machado

Manny Machado

“Estoy viviendo un sueño. Esto se lo dedico a mi abuelo Francisco Núñez, a mi madre, mis tíos y toda mi familia. Estoy disfrutando cada momento junto a compañeros de equipo maravillosos, talentosos y súper humildes. Todo lo que estamos haciendo es por nuestra amada República Dominicana”.

Junior Caminero

Junior Caminero

“No se cómo explicar lo que estoy sintiendo junto a grandes superestrellas de las Grandes Ligas. Jugadores a los que crecí admirando y que hoy estoy junto a ellos representando mi país, es algo que en verdad no tiene precio. A Dios sea toda la gloria”.

Ketel Marte

Ketel Marte

“Esto es algo histórico. Tenía muchas ansias de vivir esta tremenda experiencia y poder representar a mi amado Nizao y a toda la República Dominicana”.

Julio Rodríguez

Julio Rodríguez

“Le agradezco a Dios por permitirme vivir este inolvidable momento. Siempre soñé con representar mi país y vestirme el uniforme con los colores patrios. No tengo palabras para expresar la emoción que siento”.

Geraldo Perdomo

Geraldo Perdomo

“Cada uno de nosotros está consciente de la responsabilidad y el compromiso que tenemos con nuestro país. Estamos divirtiéndonos mucho, pero sin perder de vista nuestro enfoque de lograr nuestro objetivo con la ayuda de Dios”.-

Austin Wells

Austin Wells

“Esto es algo único lo que se está viviendo en este equipo. Es algo mágico. A veces pienso que estoy soñando por estar al lado de tantas superestrellas. Estoy seguro que mi madre y mi abuelo están muy felices de saber que soy parte de este sueño”.

Agustín Ramírez

Agustín Ramírez

“Estoy viviendo un sueño. No se cómo definir esta experiencia que estoy viviendo al lado de tantas superestrellas. Esto es un aprendizaje para mi y trataré de aprovechar al máximo todos los consejos y enseñanzas que me den. Gracias a Dios por tantas bendiciones”.

Plácido Polanco

Plácido Polanco

“La armonía y la hermandad que hay en este equipo es algo sin precedentes. Es increíble el nivel de identificación patria de todos los que formamos parte de este equipo. Me siento muy orgulloso de ser parte de este maravilloso núcleo, gracias a Dios”.

Nelson Cruz

“Gracias a Dios en este equipo se respira mucho respeto, hermandad e identificación con los colores patrios. Cada pelotero está consciente del compromiso que tenemos con la patria. Es por eso que todos estamos enfocados en el mismo objetivo”.

Carlos Estévez

Carlos Estévez

“Esta es una experiencia inolvidable para mi. Representar a mi país y estar en un equipo con tanto talento, es una motivación extra para mi y un compromiso para tratar de hacer el mejor trabajo posible para representar mi país con mucha gallardía”.-

Joel Peralta

Joel Peralta

“Le doy las gracias a Dios de ser parte de este equipo. Desde el gerente general, el mánager, los coaches, staff técnico y los jugadores, todos estamos en la misma página, que es el de darlo todo por nuestro país”.