República Dominicana y Venezuela en esperado enfrentamiento esta noche

Miami, Florida. Esta noche, a las 8:00 p.m., el LoanDepot Park será el escenario del enfrentamiento entre la República Dominicana y Venezuela, donde se definirá el primer lugar del Grupo D del Clásico Mundial de Béisbol.

El derecho Sandy Alcántara (52-67, EFE 3.65, 931 ponches en 1,075.1 IP en MLB), será el encargado de subir a la lomita por el conjunto dominicano; en tanto que el zurdo Eduardo Rodríguez (94-66, EFE 4.19, 1,297 ponches en 1,304.2 IP en MLB), será el abridor por el equipo venezolano.

Ambos equipos llegan invictos (3-0) en el Grupo D, poniendo de manifiesto la profundidad en los aspectos básicos del juego: ofensiva, defensa y pitcheo.

Dominicana ha sobreanotado a sus oponentes 34-5, tras vencer a Nicaragua 12-3, a Holanda 12-1 y a Israel 10-1.

En tanto que Venezuela ha sobreanotado a sus rivales 21-5, luego de derrotar 6-2 a Holanda, a Israel 11-3 y a Nicaragua por la vía de la blanqueada 4-0.

Dominicana domina la serie particular de por vida 4-1 a Venezuela en el evento mundialista.

El conjunto dominicano exhibe una de las mejores ofensivas del torneo, liderando en carreras anotadas (34) y está entre las dos mejores en promedio de bateo, porcentaje de embasarse (OBP), slugging (SLG) y promedio de embasado más slugging (OPS).

Cabe destacar la extraordinaria labor del bullpen dominicano, el cual no ha permitido carreras en 14.2 entradas lanzadas.

El conjunto ha contado con una explosión ofensiva, donde sobresalen Fernando Tatis (AVG .500, un jonrón, 6 remolcadas), Junior Caminero (AVG .400, 2 jonrones, 5 remolcadas), Juan Soto (.273, un jonrón, 2 remolcadas), Vladimir Guerrero Jr. (AVG .375, un jonrón, 6 remolcadas), Julio Rodríguez (.429, un jonrón, 3 remolcadas) y Oneil Cruz con average de 1.000 y 2 jonrones).