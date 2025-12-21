Resumen pelota invernal: Águilas, Gigantes y Licey ganan

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La lucha por la clasificación en el torneo 2025-26 de la Liga Dominicana de Béisbol vivió una de sus noches más intensas, con victorias de Águilas Cibaeñas, Gigantes del Cibao y Tigres del Licey que dejaron la zona baja de la tabla completamente apretada cuando restan pocos juegos de la serie regular.

Águilas sacan la escoba en juego cerrado

Las Águilas Cibaeñas derrotaron cuatro carreras por tres a las Estrellas Orientales con un rally decisivo encabezado por un jonrón de tres carreras de Jerar Encarnación, que cambió el rumbo del partido.

Geraldo Perdomo abrió el marcador con un sencillo remolcador y luego Encarnación conectó su cuadrangular por el prado central, llevando al plato a Ezequiel Durán y al propio Perdomo. Con el triunfo, las Águilas, líderes y campeonas de la serie regular, cortaron una racha negativa.

Presión total en la zona baja

La derrota dejó a las Estrellas con marca de 22-26, empatadas con los Leones del Escogido y apenas a medio juego de Gigantes del Cibao y Tigres del Licey, cuando a varios equipos les quedan solo dos o tres partidos para definir su destino.

Las Estrellas respondieron con dos carreras en el segundo episodio y una más en el quinto, pero el relevo aguilucho mantuvo la ventaja. Yoan López se llevó la victoria y Jean Carlos Henríquez cerró el juego para su primer salvamento de la temporada.

Gigantes siguen vivos con poder y pitcheo

Los Gigantes del Cibao mantuvieron encendida su esperanza clasificatoria al vencer cuatro por una a los Leones del Escogido, apoyados en un jonrón de dos carreras de Deyvison de los Santos en el cuarto episodio.

Con la victoria, los Gigantes igualaron el récord de los Tigres del Licey y ambos quedaron a medio juego de la cuarta posición, con tres partidos restantes en el calendario.

Desde la lomita, los francomacorisanos dominaron al utilizar siete lanzadores, frenando una racha de tres triunfos consecutivos de los escarlatas y limitándolos a una sola carrera en el noveno inning.

Licey gana y se mete de lleno en la pelea

Los Tigres del Licey lograron un triunfo clave de siete carreras por tres sobre los Toros del Este, impulsados por una noche histórica de Francisco Mejía, quien conectó cuatro imparables por primera vez en su carrera.

El resultado permitió a los azules empatar con los Gigantes del Cibao en la tabla y mantenerse a medio juego del último puesto clasificatorio, cuando restan tres encuentros por disputar.

Serie que puede definir todo

Gigantes y Licey se enfrentarán en los dos últimos partidos de la serie regular, un duelo directo que podría definir el último boleto al Round Robin y cerrar una de las luchas más cerradas de la temporada.