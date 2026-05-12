Rodríguez despacha su 7mo jonrón triunfo Seattle

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Seattle3

Astros1

HOUSTON. El jardinero dominicano Julio Rodríguez disparó su séptimo cuadrangular de la temporada en la victoria anoche de los Marineros de Seattle 3-1 sobre los Astros de Houston.

George Kirby (4-2) silenció los bates de los Astros al tirar cinco episodios de una vuelta, siete hits, dos boletos y siete ponches.

Rodríguez además agregó un imparable en cuatro turnos.

Orioles3

Yankees2

BALTIMORE .AP. Ryan Weathers llevó un juego sin hits hasta la séptima entrada, pero luego permitió un sencillo antes de que Coby Mayo conectara un jonrón de tres carreras ante el relevista Brent Headrick para impulsar a los Orioles de Baltimore a una victoria 3-2 sobre los Yankees de Nueva York.

Weathers perdió su intento de juego sin hits cuando Adley Rutschman abrió la séptima con un rodado por el centro. Por los Orioles, el dominicano Leody Taveras de 3-1.

Guardianes7

Angelinos2

CLEVELAND .AP. Joey Cantillo lanzó seis entradas sin permitir carreras, el novato Travis Bazzana coronó una tercera entrada de cinco anotaciones con un doble y los Guardianes de Cleveland derrotaron 7-2 a los Angelinos de Los Ángeles.

Por los Guardianes, José Ramírez de 5-0.

Rays8

Azulejos5

TORONTO .AP. El mexicano Jonathan Aranda conectó un jonrón e impulsó tres carreras, Richie Palacios sumó tres hits y tres producidas, y los Rays de Tampa Bay vencieron 8-5 a los Azulejos de Toronto, su 15ta victoria en sus últimos 17 juegos.

Por los Rays, Junior Caminero de 4-1. Por Toronto, Valdimir Guerrero Jr. de 4-0. Jesús Sánchez de 2-1.

Cavaliers112

Pistons103

CLEVELAND .AP. Donovan Mitchell igualó un récord de playoffs de la NBA con 39 puntos en la segunda mitad y los Cleveland Cavaliers empataron su serie de segunda ronda contra los Detroit Pistons con una victoria de 112-103.

James Harden logró su cuadragésimo doble-doble en playoffs con 24 puntos y 11 asistencias. Por Detroit, Caris LeVert anotó 24 puntos y Cade Cunningham anotó 19.