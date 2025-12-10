Rudy Martin decide triunfo de los Toros

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Romana. Rudy Martin conectó hit remolcador en la parte baja del décimo inning para que los Toros del Este dejaran anoche en el terreno a las Estrellas Orientales, equipo al que derrotaron por 4-3 en el Estadio Francisco Micheli de esta ciudad.

El equipo taurino llegó a la novena entrada con desventaja de 1-2, pero un cuadrangular de Gilberto Celestino igualó la pizarra y obligó a entradas extras. La victoria es la número 21 contra 17 derrotas de los Toros, que se mantienen firmes en la segunda posición del Torneo de Béisbol Invernal, dedicado a don Juan Marichal, miembro del Salón de la Fama de Cooperstown de los Estados Unidos.

Las Estrellas extienden a cuatro su racha de derrotas consecutivas y dejan su récord en 16-23 para seguir sumergido en el oscuro y frío sótano del torneo de la LIDOM.