Rudy Martin decide triunfo de los Toros
La Romana. Rudy Martin conectó hit remolcador en la parte baja del décimo inning para que los Toros del Este dejaran anoche en el terreno a las Estrellas Orientales, equipo al que derrotaron por 4-3 en el Estadio Francisco Micheli de esta ciudad.
El equipo taurino llegó a la novena entrada con desventaja de 1-2, pero un cuadrangular de Gilberto Celestino igualó la pizarra y obligó a entradas extras. La victoria es la número 21 contra 17 derrotas de los Toros, que se mantienen firmes en la segunda posición del Torneo de Béisbol Invernal, dedicado a don Juan Marichal, miembro del Salón de la Fama de Cooperstown de los Estados Unidos.
Gabriel Alberto Hernández Tiburcio
Las Estrellas extienden a cuatro su racha de derrotas consecutivas y dejan su récord en 16-23 para seguir sumergido en el oscuro y frío sótano del torneo de la LIDOM.