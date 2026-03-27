Sánchez tira seis entradas de tres hits y 10 ponches

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FILIS5

TEXAS3

FILADELFIA .AP. El dominicano Cristopher Sánchez ponchó a 10 bateadores y permitió solo tres hits en seis entradas sin carreras en su primera apertura desde que firmó una extensión de contrato por 104 millones de dólares.

Kyle Schwarber y Alec Bohm conectaron jonrones para guiar a los Filis de Filadelfia a una victoria de 5-3 sobre los Rangers de Texas el jueves.

Sánchez no otorgó ninguna base por bolas en 87 lanzamientos en su primera apertura en un día inaugural. El zurdo de 29 años ganó 13 juegos la temporada pasada y quedó segundo detrás de Paul Skenes de Pittsburgh en la votación del Premio Cy Young de la Liga Nacional.

ORIOLES2

MELLIZOS1

BALTIMORE .AP. Trevor Rogers lanzó siete entradas sin permitir carreras, mientras que Colton Cowser y Blaze Alexander aportaron sendas empujadas en la séptima para darles el jueves a los Orioles de Baltimore una victoria de 2-1 sobre los Mellizos de Minnesota.

El zurdo permitió tres hits, otorgó cuatro bases por bolas y fue especialmente eficaz cuando se metió en problemas.

Por los Orioles, el dominicano Basallo de 4-1 con una anotada.

CERVECEROS14

M. BLANCAS2

MILWAUKEE .AP. Jacob Misiorowski ponchó a 11 y permitió una carrera en cinco entradas, para que los Cerveceros de Milwaukee aplastaran ayer jueves 14-2 a los Medias Blancas de Chicago.

Jake Bauers conectó un jonrón de tres carreras y Sal Frelick produjo un cuadrangular de dos anotaciones.

NACIONALES10

CUBS4

CHICAGO .AP. Brady House, Joey Wiemer y Jacob Young conectaron jonrones para Washington en el día inaugural, y los Nacional vencieron el jueves 10-4 a Alex Bregman y los Cachorros de Chicago para darle al mánager Blake Butera su primera victoria con el equipo.

Por los Nacionales, los dominicanos Luis García de 2-0, con una anotada. Nasim Núñez de 2-0, con una anotada.

Mets11

Piratas7

NUEVA YORK .AP. Brett Baty conectó un triple con las bases llenas y los Mets de Nueva York sacaron del juego a Paul Skenes en la primera entrada de su peor apertura en las Grandes Ligas, para vencer el jueves 11-7 a los Piratas de Pittsburgh en su juego inaugural de la temporada en el Citi Field.

Carson Benge conectó un jonrón en el primer partido de su carrera, enlazando cuadrangulares consecutivos con el venezolano Francisco Álvarez, mientras que Freddy Peralta (1-0) ganó en su debut con los Mets.

El jardinero dominicano Oneil Cruz pifió jugadas consecutivas en la primera entrada, lo que ayudó a los Mets a anotar cinco carreras ante un sorprendentemente ineficaz Skenes (0-1).

El ganador del premio Cy Young de la Liga Nacional del año pasado fue retirado después de conseguir apenas dos outs en 37 lanzamientos, la salida más corta de sus 56 aperturas en Las Mayores.

Por los Piratas, los dominicanos Oneil Cruz de 5-1 con una anotada, Marcell Ozuna de 4-0.

Por los Mets, los dominicanos Juan Soto de 4-2 con una anotada y una empujada, Jorge Polanco de 3-1 con una anotada y una remolcada.

Boston3

Rojos0

CINCINNATI .AP. Garrett Crochet permitió apenas tres hits en seis entradas, Ceddanne Rafaela conectó un sencillo impulsor en la séptima y los Medias Rojas de Boston lograron su primera blanqueada en un día inaugural de campaña desde 2015, al derrotar 3-0 a los Rojos de Cincinnati.

Por los Rojos, los dominicanos Elly De La Cruz de 3-1. Noelvi Marte de 2-0.