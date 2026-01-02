Sebastián Rivero y tres lanzadores se integran a las Águilas Cibaeñas en postemporada

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Con miras a fortalecer áreas clave en la postemporada de la Liga Dominicana de Béisbol (LIDOM), la gerencia de Operaciones de Béisbol de las Águilas Cibaeñas anunció la integración de cuatro nuevos refuerzos: el receptor Sebastián Rivero y los lanzadores AJ Puckett, Vidal Nuño y Luis Leroy Cruz.

La decisión busca equilibrar el bullpen y aportar profundidad en la receptoría, de cara a los compromisos decisivos del actual Todos contra Todos.

Receptoría reforzada

Sebastián Rivero, receptor venezolano con tres años de experiencia en las Grandes Ligas, llega procedente de los Tiburones de La Guaira. El nativo de Maracay registró un promedio ofensivo de .286 y un OPS de .762, con 24 imparables, seis extrabases y 15 carreras remolcadas en 84 turnos al bate. Su capacidad para manejar el pitcheo y su bateo oportuno lo convierten en una pieza clave para el conjunto aguilucho.

Nuevos brazos para el pitcheo

• AJ Puckett (30 años): lanzador derecho que brilló en el Round Robin 2024-2025 con los Tigres del Licey, dejando récord de 2-0 y efectividad de 1.80. Este año trabajó 51 entradas en Doble A con los Cachorros de Chicago, con efectividad de 3.35.

• Vidal Nuño (38 años): veterano zurdo con amplia trayectoria en Grandes Ligas (Yankees, Mariners, Diamondbacks y Rays). En México, con El Águila de Veracruz, registró efectividad de 2.05 y 21 ponches en 22 entradas. En LIDOM ya tuvo experiencia con los Toros del Este en 2023, donde no permitió carreras limpias en cinco presentaciones.

• Luis Leroy Cruz: zurdo puertorriqueño proveniente de los Indios de Mayagüez, con versatilidad como abridor. En la liga boricua acumuló 35.2 entradas, efectividad de 3.79 y 24 ponches.

Integración inmediata

Los cuatro jugadores se incorporarán de inmediato al equipo en el Estadio Cibao, quedando disponibles para el roster activo del Round Robin.

Con estas contrataciones, las Águilas Cibaeñas refuerzan su plantilla en busca de mantenerse competitivas y aspirar a la clasificación a la final del torneo invernal.