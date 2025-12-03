Sencillo de Adames deja en el terreno a los Gigantes

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Cristhian Adames disparó sencillo remolcador de una carrera con las bases llenas en el cierre de la novena entrada para dejar en el terreno a los Gigantes del Cibao y guiar a los Tigres del Licey a una victoria 5-4, en la continuación del Torneo de Béisbol Invernal, dedicado a don Juan Marichal, miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, en el estadio Quisqueya.

Los añiles contaron también con un tiro perfecto al plato del jardinero derecho Emilio Bonifacio en la octava entrada para poner out en la goma al corredor de la tercera José Torre, quien intentaba anotar por el elevado de Leury García.

Con su victoria, los bengaleses detienen una racha de derrotas en dos, para mejorar su récord en 14-18, mientras que los Gigantes colocan su foja en 13-18. El triunfo correspondió para Jean Carlos Mejía (1-1) y perdió Anderson Pilar (1-1).

Por los Gigantes, Samad Taylor ligó tres imparables, Gary Sánchez y Deyvison De Los Santos dos imparables. Por los Tigres, Adames de 4-3, con tres vueltas empujadas; David Hensley de 4-2.