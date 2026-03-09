Soto impresionado con Caminero: “Su límite es el cielo”

Publicado por Hector Gomez Creado: Actualizado:

Miami, Florida. El estelar jardinero izquierdo del conjunto dominicano Juan Soto se desbordó en elogios hacia su compañero Junior Caminero.

“Junior es tremendo pelotero, tremenda persona, es un muchacho que está enfocado en lo que en realidad quiere, ha puesto mucho empeño y disciplina para llegar aquí. Me siento contento por eso, creo que tiene un futuro brillante, si sigue así, su límite es el cielo”, dijo Soto.

Agregó que se siente bien impresionado con lo que ha hecho y la manera en que se comporta dentro y fuera del terreno de juego”.

Soto se refirió a Caminero en la rueda de prensa celebrada en en el loanDepot Park luego del partido donde la República Dominicana venció por nocáut 12-3 a Holanda.

Soto selló el triunfo de la selección dominicana con cuadrangular de dos carreras en el séptimo episodio, frente a los envíos del derecho Juan Carlos Sulbaran.

Los elogios de Soto a Caminero llegan en un momento en que el prometedor tercera base está disfrutando de un gran desempeño ofensivo, fungiendo como bateador designado del equipo dominicano.

El dominicano Caminero, de 22 años, viene de conectar 45 jonrones en la pasada temporada 2025 con el conjunto de Tampa Bay Rays.