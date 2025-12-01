Tatis y su relación agridulce en su paso como dirigente de EO

Publicado por Hector Gomez Creado: Actualizado:

Recientemente Fernando Tatis fue despedido por la organización de las Estrellas Orientales como su dirigente, luego de pronunciar unas controversiales declaraciones en el programa “Mañana Deportiva”, donde señaló la falta de entrega, compromiso y responsabilidad de sus jugadores con la causa del conjunto con sede en San Pedro de Macorís.

Tatis manifestó que el trabajo de los dirigentes en la pelota invernal dominicana se ha tornado desgastante, a tal punto que los dirigentes y coaches se pasan más tiempo lidiando con excusas y situaciones menores que con el juego en sí, donde muchos jugadores muestran una actitud que obliga al cuerpo técnico a comportarse como “niñeros”, al tiempo de cuestionar la falta de competitividad de los lanzadores, quienes, según Tatis, evitan trabajar en días consecutivos o asumir mayores responsabilidades.

Mediante un despacho de prensa, las Estrellas Orientales manifestaron que para su directiva fue difícil la decisión de separar a Tatis de sus filas, en las cuales este sembró un gran liderazgo y un exitoso paso como dirigente en el conjunto oriental.

Al momento del despido de Tatis como dirigente del conjunto con sede en San Pedro de Macorís, las Estrellas exhibían récord de 13-18, ocupando la última posición del torneo, pero a solo un juego de distancia de los Leones del Escogido y Tigres del Licey, quienes ocupaban los últimos dos puestos que darían derecho a pasar al Round Robin.

Su legado como mánager

Tatis dirigió a las Estrellas Orientales desde la temporada 2018-2019, cuando asumió por primera vez el mando y llevó al equipo a conquistar su primer campeonato tras más de 50 años de sequía.

Luego de una pausa fuera del puesto como dirigente, fue reintegrado en 2021-2022 y, desde entonces, había permanecido como capataz del conjunto. En el 2023 firmó una extensión por varias temporadas.

Se recuerda que tras el anuncio de su regreso como mánager al conjunto, Félix Peguero, gerente general en ese entonces, destacó en grado superlativo las cualidades de Tatis, al expresar que “Fernando conoce mejor que cualquiera las interioridades de nuestro equipo.

Su capacidad para conducirlo al éxito está probada y tenerlo de nuevo como nuestro mánager es un paso gigante, en el inicio de nuestro recorrido para atrapar otra vez la corona de campeones”.

Un exitoso dirigente Fernando Tatis condujo a las Estrellas Orientales a tres Series Finales en los últimos cuatro años.

Fue dos veces campeón de la Serie Regular, dos veces Dirigente del Año y líder en triunfos en la historia del conjunto.

Reacciones en las redes

Si bien es cierto que algunos fanáticos del conjunto verde son de opinión de que “los trapos sucios se lavan en casa”, la gran mayoría coincide con los pronunciamientos de Fernando Tatis en lo que respecta a la falta de entrega y motivación de muchos jugadores con la causa.