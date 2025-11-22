Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Toros castigan Licey con bate de Muñoz y buen pitcheo

La tropa romanense logró ayer ganar la doble cartelera a los Tigres del Licey contando con el bate de Yairo Muños y el pitcheo del abridor Justin Courtney

Jugadores de los Toros celebran tras dejar en el décimo en el terreno al Licey.

LA ROMANA. Yairo Muñoz remolcó cuatro vueltas y Denzer Guzmán recibió un boleto con las bases llenas y así definió la victoria de los Toros del Este 7-6 sobre los Tigres del Licey en 10 entradas, en el primer partido de una doble cartelera en el Estadio Francisco Micheli.

Muñoz bateó de 5-4 y remolcó cuatro carreras y Joe Corbett (2-0 ) tiró dos entradas completas de una carrera para llevarse la victoria. Perdió el relevista Ulises Joaquín (1-2).

Los taurinos igualaron su récord en 11-11 y los Tigres ponen su foja en (9-13) para mantenerse en el cuarto lugar. Gustavo Núñez conectó de 5-4 por los azules.

Los azules había hecho un rally de cuatro anotaciones en la baja de la tercera entrada para tomar el control del juego 5-3, pero los Toros igualaron el partido por sencillo y doble remolcadores de Yairo Muñoz para extender el partido a entradas extras y ganarlo.

Segundo partido

Los Toros del Este volvieron a vencer 4-2 a los Tigres en el segundo choque.

Los taurinos contaron con cinco sólidas entradas del abridor Justin Courtney, quien lanzó cinco entradas de solo un hit, un boleto y cuatro ponches.

Perdió Nico Tellache al ser castigado con tres carreras, tres imparables, con tres boletos y tres ponches en tres y dos tercios que lanzó.

Bryan De La Cruz despachó jonrón en la victoria.

