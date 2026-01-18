Triunfo ajustado: Toros del Este vencen a los Gigantes

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

SAN FRANCISCO DE MACORÍS.- Sergio Alcántara conectó dos dobletes y remolcó tres carreras, incluyendo la de la ventaja, mientras Eric Filia empujó dos con doble y Eloy Jiménez también aportó con un batazo de dos bases productor, para encabezar la victoria de los Toros del Este 6-5 sobre los Gigantes del Cibao, en la fecha 18 del Todos Contra Todos, disputada en el Estadio Julián Javier.

Sergio Alcántara lideró la ofensiva taurina al irse de 4-3 con dos dobles y tres carreras impulsadas, incluyendo la decisiva en la octava entrada. Con esta actuación, elevó a 10 su total de hits en el Round Robin, superando los nueve que logró durante la Serie Regular.

Además de Alcántara, Eric Filia remolcó dos carreras con doble, logrando embasarse en cinco de los seis partidos que ha disputado en esta etapa.

Eloy Jiménez aportó con un doble impulsador de una carrera, con el que empató la marca histórica de más dobles en un Round Robin con nueve, igualando a Jerry Brooks, quien estableció ese récord en la temporada 1994-95 con los Azucareros del Este.

La victoria correspondió al relevista Yaramil Hiraldo (2-1, 1.29), tras lanzar una entrada en blanco con dos ponches. Joe Corbett consiguió el salvamento (7.º), mientras que Christopher Molina (0-3, 3.86) cargó con la derrota en rol de relevo.

Este triunfo mantiene a los Toros del Este con récord de 11-7 en el segundo lugar de la tabla del Round Robin, a la espera del resultado entre Águilas Cibaeñas y Leones del Escogido, encuentro que fue pospuesto por lluvia.

Una victoria del Escogido el domingo otorgaría automáticamente a los Toros su pase a la séptima Serie Final de su historia.

LAS CARRERAS

Los Toros tomaron la delantera en la primera entrada con doble de Eloy Jiménez al jardín izquierdo para colocar el marcador 1-0. Sin embargo, en el cierre del inning, los locales empataron con infield hit de Ricardo Céspedes.

En el segundo episodio, los visitantes retomaron la ventaja con dos carreras producto de un largo doble remolcador de Sergio Alcántara entre los jardines izquierdo y central, colocando la pizarra 3-1.

La ventaja se amplió en la cuarta entrada cuando Eric Filia conectó doble impulsador de dos carreras al jardín izquierdo para poner el marcador 5-1.

Los Gigantes reaccionaron con un jonrón de dos carreras de David Bañuelos en la baja del cuarto episodio y sumaron una más en el quinto inning mediante jugadas de selección, acercándose 5-4.

En el sexto, Jorge Bonifacio disparó un jonrón solitario frente al relevista Jimmy Yacabonis para empatar el partido 5-5.

El duelo se mantuvo igualado hasta la octava entrada, cuando, tras dos outs, Sergio Alcántara conectó un doble al jardín central que impulsó la carrera de la ventaja en las piernas del corredor emergente Ismael Alcántara, sellando el triunfo 6-5.

Por los Toros: Sergio Alcántara de 4-3, dos dobles, tres remolcadas y una anotada; Eloy Jiménez de 4-1, doble y una impulsada; Eric Filia de 4-1, doble, dos empujadas y una anotada; Yairo Muñoz de 4-2 con una anotada y Onix Vega de 4-2 con dos anotadas.

Por los Gigantes: David Bañuelos de 2-1, jonrón, dos producidas y una anotada; Ricardo Céspedes de 4-3, triple, una impulsada y una anotada; Kelvin Gutiérrez remolcó una carrera.