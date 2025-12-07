Toros derrotan a Estrellas y las envían al cuarto lugar

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Manuel Peña y Rafael Lantigua remolcaron dos carreras cada uno y los Toros del Este volvieron a vencer por segunda noche consecutiva a las Estrellas Orientales, esta vez nueve carreras por una y en el Francisco Micheli este sábado por la noche, en la continuación del torneo de béisbol otoño-invernal 2025-26, dedicado a Juan Marichal y en disputa por la Copa Banreservas.

Con esta victoria los Toros hab permitido solo una carrera a su rival regional al que derrotaron 7-0 la noche anterior en el Estadio Tetelo Vargas.

De esa manera los de La Romana llegan a 20 victorias, tienen 16 derrotas en su contra, para ser junto a las Águilas Cibaeñas los únicos dos conjuntos con 20 o más triunfos en esta temporada.

Las Estrellas (16-21) fueron desplazadas del tercer lugar y enviadas al cuarto.

Es el segundo triunfo corrido de los romanenses y la segunda derrota en línea de los petromacorisanos.

El triunfo fue para Greg Minier (1-0) y perdió Marcos Diplán (0-1), quien salió del partido sin lograr un out y cuatro carreras y cinco hits. Los Toros dominan 5-4 la Serie de la Caña y con su victoria aseguran al menos un empate ante sus vecinos.

Los Toros desataron un ataque desde el primer episodio, el cual fue suficiente para conseguir la victoria que los pone a cinco juegos y medio del primer lugar.

La amenaza comenzó cuando Gilberto Celestino recibió base por bolas, y de inmediato Allan Castro conectó un sencillo al jardín central, moviendo a Celestino a segunda. La situación se complicó para las Estrellas con un error de fildeo de Vidal Bruján en un rodado de Bryan de la Cruz, que llenó las bases.

El castigo no tardó en llegar: Manuel Peña pegó un rodado suave al derecho, suficiente para remolcar a Celestino y Castro, mientras de la Cruz avanzaba a tercera para poner a los Toros arriba 2-0.

Luego, Jeimer Candelario disparó una línea al jardín derecho, impulsando a de la Cruz para ampliar la ventaja a 3-0 y moviendo a Peña a la antesala.

El abridor oriental, Marcos Diplán fue reemplazado por y Román Méndez, pero el relevo tampoco logró contener el daño.

Rafael Lantigua conectó un doble al bosque izquierdo, trayendo al plato a Peña y Candelario para colocar el juego 5-0. Lantigua avanzó a tercera con un rodado de Welbyn Francisca para el primer out, y poco después anotó la sexta carrera gracias a un elevado de sacrificio de Tres Barrera hacia el central.