Los Toros ganan 7mo juego en línea a los Leones

TOROS 4 ESCOGIDO1

Los Toros del Este derrotaron cuatro vueltas por una a los Leones del Escogido, en un partido celebrado en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

Es la séptima derrota al hilo que le aplican los taurinos a los escarlatas.

De su lado, los Leones extienden su racha de derrotas en cuatro choques en forma seguida.

Los Leones del Escogido amenazaron con hacer un rally en la parte baja de la octava entrada cuando llenaron las bases con hit de Erick González, Heçtor Rodríguez fue golpeado y Gio Urshela pegó hit , Franchy Cordero bateando ante Yohan Ramírez, se ponchó y Yamaico Navarro bateó para doble matanza.

El lanzador ganador fue Lara (1-0), mientras que cargó con el fracaso Norge Ruiz. El salvado se lo llevó Joe Corbett, su segundo.

Por los Toiros, Yairo Muñoz bateó de 4-2 y Rafael Lantigua de 3-2

Por los Leones, Erick González se fue de 3-3 y Gio Urshela bateó tres hits.