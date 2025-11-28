Con tres partidos, continúa esta noche pelota invernal

Publicado por Jeffrey Nolasco Creado: Actualizado:

El Torneo de Béisbol Invernal Dominicano continúa esta noche con tres partidos a celebrarse simultáneamente en distintos estadios.

En el estadio Quisqueya- Juan Marichal, los Tigres del Licey recibirán la visita de las Aguilas Cibaeñas, partido señalado para arrancar a las 7:30 de la noche.

Los bengaleses vienen de ganar tres compromisos al hilo, incluido su último precisamente ante los aguiluchos 8-7 en el estadio de los cibaeños.

Los añiles presentan marca en la temporada de 12-16 para mantenerse empatado en el tercer lugar con Estrellas Orientales y Leones del Escogido con idénticos récords (12-16), y en su casa de 6-8.

Mientras los aguiluchos ocupan el primer puesto en el standing con foja de 22-5 y 11-3 en la carretera.

La serie entre ambos equipos se encuentra 4-2, a favor de las cuyayas.

Hay una gran motivación para el partido de esta noche entre estos equipo por parte de ambas fanaticadas.

De su lado, en el Estadio Tetelo Vargas, de San Pedro de Macorís, a partir de las 7:30 de la noche, los Leones de Escogido visitan a los dueños de la casa, Estrellas Orientales.

Como señalamos arriba, ambos conjuntos se encuentran igualados con 12-16. Los melenudos han ganados cinco partidos en la ruta y han perdidos nueve.

Mientras que los orientales tienen marca en su hogar de ocho victorias y seis derrotas, por lo que se espera sea un partido reñido y se juegue a casa llena.

Mientras que en el Estadio Julián Javier, de San Francisco de Macorís, a las 7:00 de la noche, los Gigantes del Cibao jugarán como homeclub ante los Toros del Este.

Los taurinos ocupan la segunda posición con marca de 14-14, a ocho juegos y medio de los punteros de las Aguilas.

Los Toros están jugando por encima de .550 en la carretera con marca de 7-6, mientras que los Gigantes ocupan el oscuro y frío sótano con foja de 11-16, además de alcanzar foja de 7-7 en su hogar.

El evento de este año tiene una especial dedicatoria a don Juan Marichal, miembro del Salón de la Fama de Cooperstown de los Estados Unidos.